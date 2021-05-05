"Нет шансов выжить". В России вновь решили запретить "легально" превышать скорость

В правительстве вновь обсуждают снижение нештрафуемого порога скорости, пишет "Ъ". По информации издания, допустимый предел превышения хотят установить на отметке 10 км/ч. А тех, кто превысит скорость больше, будут штрафовать. Ожидается, что МВД и Минтранс подготовят позицию по этому вопросу к 1 августа 2021 года.
Сейчас нештрафуемый порог в России – 20 км/ч. Тем водителям, которые превысили допустимую скорость на 19 км/ч, штрафы не присылают. О том, что "ненаказуемый" порог планируют снизить в два раза, "Ъ" рассказал официальный представитель вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. А инициатором закона, пишет издание, выступило правительство Москвы.
"По статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (в городах, с учётом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом – все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить", – пояснили "Ъ" в пресс-службе столичного дептранса.
В ведомстве уверены, что снижение порога поможет усилить контроль за соблюдением ПДД и повысить дисциплину водителей. Двигаясь медленнее, автомобилисты смогут лучше сконцентрироваться на дорожных условиях.
Штрафы при превышении скорости на 10 км/ч существовали в России до 2013 года. Затем эту статью убрали из кодекса об административных правонарушениях (КоАП). И вернуть их пытаются уже не в первый раз. В 2014 году соответствующий законопроект подготовили в МВД, но до обсуждения в Госдуме он так и не дошёл. Еще четыре года спустя эту идею поддерживал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. А в 2019 году штраф в 1,5 тысячи рублей за превышение на 10 км/ч вновь попыталась ввести ГИБДД. Но ни одна из этих инициатив так и не оформилась в готовый законопроект.
Напомним, с 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теперь для стажёров нет разделения на "площадку" и "город". И упражнения с автодрома, и практические навыки вождения теперь нужно демонстрировать только в городских условиях.
Комментарии
За мой 30 летний стаж вождения, в авариях участвовал два раза и оба на скорости в 20-30 км/час! Чем ниже скорость, тем больше времени проводишь за рулем, тем больше усталость и снижение реакции, а так же чаще отвлекаешься на "поговорить", "настроить приемник", " а что там за реклама" и др. Стараюсь держать скорость на максимуме разрешенной при таковой возможности.
Понятно, надо бюджет пополнять, а как уже не знают!
Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить"
Интересно, где у нас такие улицы, с такой разрешенной скоростью?...
Вобщем, маразм крепчает, скоро будем дышать платно...((
Сделайте разрешенную 110 за городом и 130 на магистралях, и все ок будет.
Считаю, что ограничения скоростные надо отменить вообще - сколь машина вытянет, столько и разрешено.
Потому что когда я еду быстро я быстрее добиоаюсь до цели и, значит, меньше устаю.
Зачем тогда вообще в городе дороги делать, если по ним нужно тащиться 30 км/час?
Я вообще считаю, что в городах нужно все основные улицы огородить бетонными ограждениями, а для пешиков построить подземные на надземные переходы.