Эксперты рассказали, как начать заниматься спортом по утрам

Россиянам, которые хотят заняться спортом, стоит задуматься об утренней зарядке. Об этом рассказали эксперты компаний "СберУслуги" и "СберЗдоровье".
Зарядка не займёт много времени, а подготовить инвентарь и завтрак можно с вечера. При этом специалисты советуют выбрать и другой вид спорта.
"Нехватка времени – препятствие номер один. Именно поэтому утренняя физическая нагрузка – это идеальное начало дня, ведь тогда от тренировки вас отделяет только тёплая постель и сладкие сны, а не масса неотложных дел. Дело за малым – сформировать новую привычку! Начать можно с зарядки. Она должна быть в первую очередь регулярной и системной", – отмечают специалисты.
Кроме того, перед занятием спортом лучше высыпаться. Это значительно улучшит качество жизни, пишет РИА Новости.
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг суждение о пользе спорта для организма. По его словам, зачастую люди путают с этим понятием физкультуру.
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