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Новости

На Алтае бабушка выгуливала внука на поводке

, ИА "Амител"
Местные утверждают, что наблюдают такую картину во дворе каждое утро
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Жители алтайского города Заринска увидели, как бабушка выгуливает ребенка на поводке. Об этом пишет паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на местную газету "Наш город Заринск".

Жильцы одного из домов, расположенного по улице Союза Республик, рассказали, что наблюдают такую картину во дворе каждое утро, примерно в 11 часов.

Горожане предположили, что на ребёнке либо "удерживающее устройство", либо просто "какая-то верёвка". Не исключено, что малыш гиперактивен, а бабуля просто боится, что он пострадает.

При этом в комментариях мнения пользователей разделились. Одни считают, что в действиях бабушки нет ничего страшного, другие же назвали такое поведение недопустимым.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.05.2021 23:08
Молодой человек

Даже если малыш гиперактивен и бабуля делает это из благих побуждений, то все равно такое побуждение недопустимо.
Во-первых, это неэтично, т.к. человек не собака;
Во-вторых, это чревато психологическими последствиями для ребенка - развитие комплекса неполноценности.
В-третьих, в будущем для него может быть сюрприз, когда сверстники начнут дразнить "псом", а узнают они это хоть от кого, например, от своих же родителей.

8.05.2021 23:08
Молодой человек

*поведение недопустимо

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