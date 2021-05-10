Пропавшего мужчину пять дней ищут в Алтайском крае

42-летнего Александра Жернакова разыскивают в Поспелихинском районе. В последний раз его видели 5 мая в поселке Солнечном у райцентра.
С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Приметы: рост 178 см, обычного телосложения, темно-русые короткие волосы, зелено-голубые глаза. На момент исчезновения был одет в бежевую рубашку и сине-голубые камуфляжные штаны.
Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).
Комментарии