Эксперт рассказал, как "уронить" курс доллара до 50 рублей

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман рассказал о том, при каких условиях курс доллара может опуститься до 50 рублей. Об этом сообщает "РГ".
"Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent", — сказал Гойхман.
Он также отметил, что для снижения курса необходимо изменение производственного и инвестиционного курса в России. При совпадении этих условий падение доллара в цене возможно.
Аналитик добавил, что в реальности вероятность такого развития событий составляет лишь 20-25 процентов.
Ранее эксперты предположили, что кратковременный провал доллара к 72 рублям утром 7 мая мог быть вызван спланированной акцией некоторых игроков или ошибкой трейдера.
Комментарии
ага... трансконтинентальные корпорации сидят и ждут когда это курс валюты страны противника начнёт укрепляться, или ещё хлеще - начнёт подниматься к их валюте...?
коррупция при Капитализме - это выгодное капиталовложение, а не правонарушение!!!
Фантазёр ты меня называла... Дела все устраивает. Деду пофиг на аборигенов, он озадачен улучшения условий мигрантов.
Никак.