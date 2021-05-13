Россияне рассказали о своём отношении к инвестициям

Любое инвестирование денег связано с высокими рисками, считают 62% опрошенных россиян. И только 12% респондентов уверены, что никакой опасности в этом нет, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведённого банком "Открытие" среди тысячи человек.
Ещё 48% опрошенных согласны с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать долгие годы, а для успеха надо использовать несколько инвестиционных инструментов (46%).
При этом 51% участников опроса уверены, что для инвестирования нужна большая первоначальная сумма, и только 24% не считают это обязательным условием, для того чтобы стать инвестором.
Однако только 35% опрошенных считают, что инвестировать может только профессиональный инвестор, ещё 30% считают, что вкладывать деньги может каждый.
Также треть респондентов (32%) выразили мнение, что инвестирование отнимает много времени. Почти столько же (29%) думают иначе.
Ранее экономист Андрей Колганов назвал худший вид заработка для малоимущих россиян. По его словам, людям с низким уровнем дохода лучше не заниматься инвестированием, поскольку ценные бумаги принесут им не очень много.
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