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В Алтайском крае завершается голосование за благоустройство городских территорий

, ИА "Амител"
У жителей городов осталось меньше двух недель, чтобы выбрать, какие территории облагородят в 2022 году
Фото: Минстрой Алтайского края

Фото: Минстрой Алтайского края

Территории, облагороженные в прошлом году. Фото Минстрой АК

30 мая заканчивается народное голосование онлайн по отбору городских объектов для благоустройства в 2022 году. В нем участвуют всего 90 объектов из восьми городов Алтайского края. Работы по преображению территорий будут проводиться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Из общего количества вариантов по итогу выберут только 15 мест, которые уже в следующем году преобразятся до неузнаваемости.

Какие объекты участвуют?

Уже 54 тысячи жителей городов Алтайского края проголосовали онлайн за благоустройство той или иной "зеленой зоны". Особенностью голосования в этом году, стала возможность выбирать объекты онлайн (на федеральной площадке проекта) для 8 городов: Алейска, Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода и Камня-на-Оби. Но отдать свой голос могут жители всех 42 муниципалитетов края. Всего на выбор предложено 90 территорий, которые будут облагораживать уже в 2022 году.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется по всей стране с 2017 года за счет федерального и краевого бюджета. В 2019 году он был преобразован в национальный проект "Жилье и городская среда". За четыре года реализации проекта в Алтайском крае благоустроено 1218 объектов в 42 муниципалитетах, в том числе 1068 дворовых и 150 общественных территорий. Программа "Жилье и городская среда" создана для того, чтобы облагородить города, повысить качество жизни городских условиях, озеленить территории. А самое главное, что выбрать места для благоустройства должны местные жители.

Победить в голосовании могут парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные места. Всего городскими администрациями будет выбрано 15 объектов — лидеров общественного мнения.

"Благодаря проекту формирования комфортной среды в Алтайском крае мы уже смогли улучшить состояние десятков общественных пространств и сотен дворовых территорий. Радует то, что каждый город и район участвует в этой работе, и как результат – жители имеют возможность по-новому взглянуть на свою малую родину, оценить уют наших площадей, скверов, парков, придомовых территорий", — цитирует министерство строительства слова губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

В Барнауле уже появились народные победители: из 39 предложенных к голосованию объектов горожане чаще всего выбирают благоустройство набережной Речного вокзала (уже около 5 тысяч голосов), парка "Юбилейный"(около 2,8 тысяч голосов), "Зеленого сквера" на площади Октября (1,9 тысяч голосов) и аллеи на улице Георгиева (1,5 тысячи голосов).

А что в других городах?

Бийск представил на выбор 13 "зеленых зон", среди которых больше всего голосов пока что у бульвара Городского дворца культуры, Алейск выдвинул на голосование так же 13 объектов, Рубцовск — 10, Славгород — 4, Заринск — 5, Камень-на-Оби — 4 и Новоалтайск — 2 объекта.

Полный список территорий на выбор можно изучить на сайте https://22.gorodsreda.ru/ .

"Самое главное – в каждом муниципальном образовании именно люди решают, что благоустраивать, какие дворы и общественные пространства. Поэтому я призываю жителей Алтайского края участвовать в рейтинговом голосовании, чтобы сделать наши города и поселки еще более комфортными, современными и удобными для жизни", — добавил губернатор региона Виктор Томенко.

В 2021 году в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в Алтайском крае обновят 175 объектов в 42 муниципалитетах. Как сообщает региональный Минстрой, на формирование комфортной городской среды направили 687,8 млн рублей, из которых 663,4 млн выделили из федерального бюджета. К работам уже приступили на 40 дворовых и 47 общественных территориях. Эти объекты находятся в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Горняке, Алейске, а также в Алтайском, Поспелихе, Мамонтово, Новоегорьевке, Павловске, Ключах, Ребрихе, Родино и Шипуново.


Где и как можно проголосовать?

Проголосовать можно через платформу https://22.gorodsreda.ru/. Принять участие в выборе объектов для благоустройства могут все жители Алтайского края, которым уже есть 14 лет.

Для того, чтобы выбрать территорию, вам потребуется заполнить форму с личными данными. Также вы можете зайти на сайт через личный кабинет на Госуслугах.

Напомним, что времени на голосование осталось совсем немного — оно завершится уже 30 мая.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

18.05.2021 11:55
- гость -

А за что проголосовали 5 тысяч человек, которые голосовали за Речной вокзал? Если я не ошибаюсь, территория находится в частной собственности и планируется там особая застройка в том числе жилая, причём здесь государственные денежки?

18.05.2021 11:58
гость

А почему про накрутки не написали?

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