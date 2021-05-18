Новый паспорт за один год: как получить гражданство Мальты с помощью инвестиций

Мальта – средиземноморская страна, которая известна не только богатой культурой и историей, но и отличными условиями для ведения бизнеса. Популярным средством получения мальтийского паспорта стала программа инвестиционного гражданства. В 2020 году её условия существенно изменились. Эксперты из миграционного агентства подробно изложили в пошаговом руководстве.
Правила оформления гражданства
Заявитель подаёт пакет документов через официального представителя – лицензированное агентство, прошедшее проверку правительства Мальты. От соискателя требуют:
- возраст от 18 лет;
- отсутствие судимостей и проблем с законом;
- легальные источники доходов;
- хорошее состояние здоровья.
Весь путь оформления гражданства Мальты за инвестиции делится на три больших этапа, которые детально описаны в интервью профильного специалиста: получение ВНЖ Мальты, тщательная проверка репутации всех фигурантов заявки, подача пакета документов на выдачу гражданства.
Расходы на получение гражданства
Иностранные инвесторы, претендующие на гражданство Мальты, должны выполнить три финансовых условия одновременно:
- Перевод на счёт фонда национального развития – от 750 000 евро (гражданство через 12 месяцев) или от 600 000 евро (гражданство через 36 месяцев).
- Благотворительный взнос в любую неправительственную организацию, зарегистрированную на территории Мальты, – 10 000 евро.
- Приобретение объекта жилой недвижимости стоимостью не менее 700 000 евро либо долгосрочная аренда жилья с годовой оплатой не менее 16 000 евро.
Напомним, что у Мальты один из наиболее обширных списков безвизовых стран. По состоянию на апрель 2021 года, у этой средиземноморской страны подписаны соглашения об упрощённом пересечении границ со 186 государствами.