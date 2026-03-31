Несмотря на общий рост, все установленные лимиты госдолга соблюдены

31 марта 2026, 16:30, ИА Амител

По итогам 2025 года государственный долг РФ вырос на 6,1 трлн рублей — это на 21% больше, чем годом ранее. По данным Счетной палаты, на 1 января 2026-го госдолг составил 35,1 трлн рублей, что подтверждает устойчивость долговой нагрузки в рамках макроэкономических параметров, пишет РИА Новости.

«Анализ структуры госдолга показал, что внутренний долг увеличился на 6,9 трлн рублей, что составляет 29,1%, и достиг 30,7 трлн рублей. В то же время внешний долг, выраженный в рублях, сократился на 818,4 млрд рублей, или на 15,4%, и на указанную дату составил 4,5 трлн рублей. Этот показатель отражает общую динамику изменения валютного курса и структуры задолженности перед нерезидентами», — сообщили в ведомстве.

Счетная палата РФ подтвердила соблюдение установленных на 1 января 2026 года лимитов государственного долга и его компонентов, включая внутренний и внешний долг, а также обязательства по государственным гарантиям.

Ранее сообщалось, что Путин ограничил вывоз наличных рублей из России в ЕАЭС.