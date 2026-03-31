Госдолг РФ вырос за год на 21% и превысил 35 трлн рублей
Несмотря на общий рост, все установленные лимиты госдолга соблюдены
31 марта 2026, 16:30, ИА Амител
По итогам 2025 года государственный долг РФ вырос на 6,1 трлн рублей — это на 21% больше, чем годом ранее. По данным Счетной палаты, на 1 января 2026-го госдолг составил 35,1 трлн рублей, что подтверждает устойчивость долговой нагрузки в рамках макроэкономических параметров, пишет РИА Новости.
«Анализ структуры госдолга показал, что внутренний долг увеличился на 6,9 трлн рублей, что составляет 29,1%, и достиг 30,7 трлн рублей. В то же время внешний долг, выраженный в рублях, сократился на 818,4 млрд рублей, или на 15,4%, и на указанную дату составил 4,5 трлн рублей. Этот показатель отражает общую динамику изменения валютного курса и структуры задолженности перед нерезидентами», — сообщили в ведомстве.
Счетная палата РФ подтвердила соблюдение установленных на 1 января 2026 года лимитов государственного долга и его компонентов, включая внутренний и внешний долг, а также обязательства по государственным гарантиям.
16:38:43 31-03-2026
здорово.
риторический вопрос - а почему это рассказывается так буднично, постфактум и между делом.
как бы касается-то это всех и каждого.
Пысы вопрос конечно не к редакции
17:15:43 31-03-2026
а нам всё про загнивающую америку втирают
21:17:00 31-03-2026
Гость (17:15:43 31-03-2026) а нам всё про загнивающую америку втирают... За 2025 год долг США вырос на 2400 млрд долларов, долг РФ на 75 млрд долларов.
США наращивают свой долг в 32 раза быстрее чем РФ. Пока их тянет весь мир. Но как долго это будет продолжаться? Вопрос риторический.
17:44:08 31-03-2026
"Госдолг РФ вырос за год на 21% и превысил 35 трлн рублей"---------- Кто стоит за таким астрономическим долгом?
17:48:45 31-03-2026
Так. Погодите. Так у нас же небывалый рост всего и вся, мы чуть не первая экономика мира, у нас сплошной прорыв и импортозамещение. И откуда тогда такие цифры?..
20:33:11 31-03-2026
Гость (17:48:45 31-03-2026) Так. Погодите. Так у нас же небывалый рост всего и вся, мы ч... Это сообщает телевизор, а у него совести нет и он не краснеет.
17:52:25 31-03-2026
Что такое госдолг, кто кому должен и за что?
20:06:22 31-03-2026
Ложь, ибо госдолг РФ перед советскими только вкладчиками превышает 60 трлн рублей!
22:18:01 31-03-2026
ну до США то нам еще ооочень далеко!
23:58:19 31-03-2026
А вы госдолг сша видели?(С) Кричали по телеку они