В Алтайском крае трассу перекрыли из-за перелива воды

Проезд закрыт для всех видов транспорта

31 марта 2026, 19:04, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минтранс Алтайского края сообщил об ограничении движения на трассе Калманка — Жданово — Новобарнаулка.

«Закрыт проезд для всех видов транспорта на автомобильной дороге Калманка — Жданово — Новобарнаулка из-за перелива воды», — говорится в сообщении.

При этом министерство заявило о восстановлении движения для всех видов транспорта на трассе Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай.

Напомним, в Алтайском крае на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения с 6 апреля по 5 мая вводится временное ограничение движения тяжеловесных автомобилей. Это необходимо для обеспечения сохранности дорожного полотна.