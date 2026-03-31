Снова сайт. Как бизнесу стабильно продвигаться и получать заявки

Эксперты уверены: пришло время вновь обратить внимание на старую точку опоры

31 марта 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJ4JnQ1

Коллеги / Изображение сгенерировано чатом GPT

Сегодня бизнес все чаще сталкивается с ситуацией, когда привычные каналы общения с клиентами теряют свою стабильность. Социальные сети меняют правила, алгоритмы ограничивают охваты, а некоторые платформы либо работают с перебоями, либо становятся недоступными для части аудитории. В таких условиях компаниям приходится заново отвечать на основной вопрос маркетинга: где находится эффективная точка контакта с клиентом.

Команда коммуникационного агентства Zavod ("Завод") уверена — именно сайт сегодня снова становится одним из ключевых инструментов устойчивого продвижения.

Бизнес не контролирует площадку

«Последние годы бренды активно переносили коммуникацию в мессенджеры и соцсети. Это казалось логичным: быстро, удобно, без больших вложений. Но у такого подхода есть главный недостаток — бизнес не контролирует площадку. Любое изменение алгоритмов, блокировки, рост стоимости рекламы или технические ограничения моментально влияют на поток заявок», — отмечает руководитель коммуникационного агентства Надежда Клаус.

По ее словам, так фактически компания строит коммуникацию на чужой территории. Поэтому те бренды, что делали ставку исключительно на соцсети, сейчас находятся в раздрае.

Сайт, в отличие от соцсетей, — это собственная цифровая площадка бизнеса. Он не зависит от изменений интерфейсов, политики платформ или внешних ограничений. Клиент всегда знает, где найти компанию, а бренд управляет всей логикой взаимодействия: от первого касания до заявки.

Особенно важно, что продвижение сайтов остается одним из самых понятных и предсказуемых инструментов маркетинга. Поисковые системы продолжают приводить пользователей с уже сформированным запросом — людей, которые прямо сейчас ищут услугу или товар. СЕО-продвижение помогает сайту появляться в результатах поиска по релевантным запросам, а рекламные инструменты, такие как РСЯ, позволяют показывать сайт заинтересованной аудитории. В отличие от случайных просмотров в ленте, здесь пользователь приходит с конкретной задачей, а значит, вероятность заявки значительно выше.

Быстро и доступно

Есть миф, что разработка сайта — это долго и дорого. На практике рынок давно изменился. Сегодня бизнесу не обязательно начинать со сложного многостраничного портала. Для большинства компаний достаточно качественного лендинга — понятной страницы с описанием услуги, преимуществами и удобной формой заявки. Такой сайт можно запустить достаточно быстро и по доступной цене, особенно если использовать готовые шаблонные решения.

«В агентстве Zavod мы видим устойчивый спрос именно на такие форматы. Шаблонные сайты, разработанные с учетом маркетинговой логики, позволяют бизнесу получить работающий инструмент без переплаты за сложную разработку. Важно не количество страниц, а то, насколько сайт отвечает на вопросы клиента: чем вы полезны, почему вам можно доверять и как быстро оставить заявку. Причем стоимость такого сайта составит всего от 20 000 рублей», — продолжает Надежда Клаус.

Еще одно преимущество сайта — измеримость результата. Владелец бизнеса видит, откуда приходит пользователь, какие страницы работают лучше и где могут потеряться заявки. Это дает возможность постепенно улучшать коммуникацию и повышать эффективность рекламы, а не действовать вслепую.

Сегодня сайт перестал быть "имиджевой визиткой". Он снова становится центральной точкой всей маркетинговой системы — местом, куда ведут реклама, поиск, контент и рекомендации. Даже если клиент впервые увидел бренд в соцсетях, финальное решение он чаще принимает именно на сайте, где получает структурированную и понятную информацию.

В текущих условиях задача бизнеса — не выбирать между соцсетями, мессенджерами и сайтом, а выстраивать устойчивую систему коммуникации. Соцсети могут привлекать внимание, мессенджеры — ускорять диалог, но именно сайт остается стабильной точкой контакта, которая работает независимо от внешних обстоятельств.

Даже простой, но грамотно сделанный лендинг с понятным предложением и формой заявки способен стать тем самым каналом, который стабильно приводит клиентов тогда, когда остальные инструменты дают сбои.

Коммуникационное агентство Zavod

Адрес: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1

"Вотсап": +79831739948

Сайт

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама