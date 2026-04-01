Мошенники убедили жителя Алтая продать мотоцикл и прилететь в Москву
Мужчина неделю жил в гостинице и ждал указаний
01 апреля 2026, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 28-летнего жителя Новоалтайска, представившись "сотрудником Центробанка" и разыграв стандартную историю с якобы оформленным на него кредитом, сообщает региональное МВД.
«Позвонил неизвестный и убедил молодого человека, что на его имя оформлен кредит в размере более 1,5 млн рублей. Для погашения займа необходимо продать имеющийся у него мотоцикл. Он так и сделал, а вырученные 350 тысяч рублей перевел на счет злоумышленников», — рассказали в ведомстве.
Через некоторое время мошенники вновь позвонили и заявили, что для закрытия кредита необходимо прибыть в офис Центробанка, который находится в Москве.
Мужчина за свой счет прилетел в столицу, поселился в гостинице и стал ждать указаний. Они поступили через неделю.
«Мошенник сообщил, что вопрос с займом решен и можно возвращаться домой. Именно в этот момент новоалтаец осознал, что стал жертвой мошенников», — отметили в МВД.
Ранее в Алтайском крае девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников. Студентка верила, что "декларирует" все ценные вещи.
10:36:29 01-04-2026
Ну хоть в Москву слетал, а так когда выбрался бы. Да и мотоцикл штука опасная. Так-что всё не так плохо
10:37:08 01-04-2026
феерично.
хотя с другой стороны именно такие и дивятся на лужи по городу и ямы в асфальте.
10:48:36 01-04-2026
А ведь мошенники могли бы организовывать встречи между одинокими людьми - повысилась бы рождаемость!
Романтические свидания в слепую.