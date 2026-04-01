Мошенники убедили жителя Алтая продать мотоцикл и прилететь в Москву

Мужчина неделю жил в гостинице и ждал указаний

01 апреля 2026, 10:30, ИА Амител

Мужчина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 28-летнего жителя Новоалтайска, представившись "сотрудником Центробанка" и разыграв стандартную историю с якобы оформленным на него кредитом, сообщает региональное МВД.

«Позвонил неизвестный и убедил молодого человека, что на его имя оформлен кредит в размере более 1,5 млн рублей. Для погашения займа необходимо продать имеющийся у него мотоцикл. Он так и сделал, а вырученные 350 тысяч рублей перевел на счет злоумышленников», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время мошенники вновь позвонили и заявили, что для закрытия кредита необходимо прибыть в офис Центробанка, который находится в Москве.

Мужчина за свой счет прилетел в столицу, поселился в гостинице и стал ждать указаний. Они поступили через неделю.

«Мошенник сообщил, что вопрос с займом решен и можно возвращаться домой. Именно в этот момент новоалтаец осознал, что стал жертвой мошенников», — отметили в МВД.

