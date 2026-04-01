В Барнауле хирург сжег ногу пациентке во время операции и пытался это скрыть
Вместо лечения желчнокаменной болезни женщина получила травму третьей степени
01 апреля 2026, 07:45, ИА Амител
Пациентка из Барнаула Олеся Мосина пришла в больницу с желчнокаменной болезнью. Вместо помощи она получила тяжелый ожог ноги. Во время операции пластина для отвода электрического тока отклеилась — и ток ударил в одну точку. Врач установил ее на икре, где мало мышц, и не проверил надежность фиксации, пишет РЕН ТВ.
После операции женщина пришла в себя от мужских голосов: "А что это такое?" Ожог третьей степени, черная рана размером с ладонь. В выписке из истории болезни об инциденте — ни слова. Врач Армен Андреасян, проводивший операцию, пытался скрыть ошибку.
«Ну что теперь сделаешь? Такая ты у нас гиперактивная. Бывает, что тут сделаешь? Печально, конечно», — ответил хирург на жалобы пациентки.
В ожоговом центре подтвердили: травма серьезная, нужна пересадка кожи и длительное восстановление. Больница отказалась выплачивать компенсацию, сославшись на то, что факт ожога не зафиксирован в документах. Однако соседи по палате готовы подтвердить, что повреждения женщина получила именно во время операции.
Юристы считают, что в действиях врача могут быть признаки преступления по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
РЕН ТВ направил запросы в Минздрав и прокуратуру. Пока хирург продолжает оперировать и преподавать, Олеся готовится к новой операции — теперь уже чтобы исправить чужую ошибку.
07:48:26 01-04-2026
Неумеха из АГМУ. Там всё такие. Зато активист.
22:23:30 02-04-2026
Профессиональный (07:48:26 01-04-2026) Неумеха из АГМУ. Там всё такие. Зато активист. ... Вы, наверное. лично осведомлены о прфессиональных навыках данного врача. Каждому воздастся по заслугам, и за клевету в том числе
08:04:32 01-04-2026
А точно врач устанавливает эту пластину? Не операционная сестра? Или хирург, обработав руки, должен лезть проверять, что и как там закреплено? По лечению основного диагноза претензии есть? И непонятно возмущение по поводу того, что врач продолжает работать и преподавать. Вина не доказана. Что необходимо сделать?
08:44:50 01-04-2026
Гость (08:04:32 01-04-2026) А точно врач устанавливает эту пластину? Не операционная сес... то есть жить и радоваться,что помимо лечения своего заболевания вдогонку получил травму?
08:57:25 01-04-2026
гость (08:44:50 01-04-2026) то есть жить и радоваться,что помимо лечения своего заболева... Хочет радоваться - пусть радуется. Речь о наличии вины именно в действиях хирурга, если Вы не поняли.
09:48:18 01-04-2026
Гость (08:57:25 01-04-2026) Хочет радоваться - пусть радуется. Речь о наличии вины именн... ну подумаешь ногу сжег, зато камень из желчи убрал.
так что ли?
10:09:44 01-04-2026
Гость (08:57:25 01-04-2026) Хочет радоваться - пусть радуется. Речь о наличии вины именн... Виноват, как всегда, стрелочник...
10:11:17 01-04-2026
Гость (08:04:32 01-04-2026) А точно врач устанавливает эту пластину? Не операционная сес... Т.е. тяжелый ожог есть, а доказательства вины нет?
09:37:43 01-04-2026
вообще то именно хирург возглавляет операционную бригаду и все ему подчиняются. соответственно, его и вина, что не проверил или недоглядел
11:52:54 01-04-2026
Врач Армен Андреасян, проводивший операцию, пытался скрыть ошибку.
Обычно в статьях не упоминают ФИО никого и никогда. А тут всё написали.
Знаю этого доктора лично, несколько раз лежала в этой больнице. Жаль и девушку, и доктора.
12:56:29 01-04-2026
Вопрос по существу! - почему скрыли данный факт!, ну произошел данный факт, признайте нештатную ситуацию, принесите извинения, окажите содействия в лечении, проработайте вопрос чтобы исключить в дальнейшем подобное и все будут довольны! ПОЧЕМУ не так, ПОЧЕМУ такое отношение к людям, к работе....
13:11:24 01-04-2026
Медведь-шатун (12:56:29 01-04-2026) Вопрос по существу! - почему скрыли данный факт!, ну произош... Надо было на всех федеральных каналах оповестить жителей планеты. Но лопухнулись. Кто виноват? Что делать?
15:01:18 01-04-2026
Правоохранительные органы разберутся в ситуации, а Армен Ромикович замечательный врач!!!
20:41:58 01-04-2026
Такая ситуация уже была в больнице №8.. много лет назад.. прямо один-в-один..
22:13:56 02-04-2026
СМИ только палец в рот положи, уже и приговор вынесли. Что-то я не помню, сколько фильмов и сериалов смотрел, чтобы хирург перед операцией электрод больному накладывал!
22:55:54 02-04-2026
Необходимое условие отсутствия ожогов под «пассивным» электродом
- плотное прилегание его к телу по всей поверхности. Обеспечить такое
прилегание в течение всей операции - достаточно сложная задача.
«Пассивный» электрод накладывают до дачи наркоза и он может оказаться
закрытым стерильными салфетками или простынями. Поскольку электрод не
стерилен, во время операции весьма затруднительно проверять его контакт с
телом и улучшить его крепление. Между тем во многих случаях пациент
совершает рефлекторные движения (при недостаточной глубине наркоза),
либо ему придают различные положения, необходимые по ходу операции. Во
всех случаях велика опасность частичного или даже полного нарушения
контакта между электродом и телом. Если площадь контакта пассивного
электрода уменьшиться настолько, что выходная мощность аппарата,
приходящаяся на 1 см² контактной поверхности, превысит 1,5 Вт, то под
«пассивным» электродом возможно возникновение ожога.