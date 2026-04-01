В Барнауле хирург сжег ногу пациентке во время операции и пытался это скрыть

Вместо лечения желчнокаменной болезни женщина получила травму третьей степени

01 апреля 2026, 07:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пациентка из Барнаула Олеся Мосина пришла в больницу с желчнокаменной болезнью. Вместо помощи она получила тяжелый ожог ноги. Во время операции пластина для отвода электрического тока отклеилась — и ток ударил в одну точку. Врач установил ее на икре, где мало мышц, и не проверил надежность фиксации, пишет РЕН ТВ.

После операции женщина пришла в себя от мужских голосов: "А что это такое?" Ожог третьей степени, черная рана размером с ладонь. В выписке из истории болезни об инциденте — ни слова. Врач Армен Андреасян, проводивший операцию, пытался скрыть ошибку.

«Ну что теперь сделаешь? Такая ты у нас гиперактивная. Бывает, что тут сделаешь? Печально, конечно», — ответил хирург на жалобы пациентки.

В ожоговом центре подтвердили: травма серьезная, нужна пересадка кожи и длительное восстановление. Больница отказалась выплачивать компенсацию, сославшись на то, что факт ожога не зафиксирован в документах. Однако соседи по палате готовы подтвердить, что повреждения женщина получила именно во время операции.

Юристы считают, что в действиях врача могут быть признаки преступления по статье 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

РЕН ТВ направил запросы в Минздрав и прокуратуру. Пока хирург продолжает оперировать и преподавать, Олеся готовится к новой операции — теперь уже чтобы исправить чужую ошибку.