Томенко сообщил о росте промышленного производства в Алтайском крае

Стоимость произведенной и отгруженной продукции приблизилась к 850 млрд рублей

31 марта 2026, 20:04, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о росте объема промпроизводства в 2025 году. Он написал об этом в своем канале в Max.

«В денежном выражении объем промышленного производства в регионе в прошлом году увеличился на 5%. Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции приблизилась к 850 миллиардам рублей», — рассказал глава региона.

Как отметил губернатор, в Алтайском крае заводы "устойчиво развиваются даже в существующих сложных экономических условиях".

Виктор Томенко принял участие в совместном совещании Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, общественного совета при ведомстве, а также Союза промышленников регионального объединения работодателей. «Поблагодарил людей, которые занимаются производством в крае. Вместе мы справимся со всеми — даже самыми сложными — вызовами», — написал губернатор.

По данным Алтайкрайстата, в 2025 году индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 97,8%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,3% год к году, обрабатывающий сектор — на 1,7%.