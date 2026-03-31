НОВОСТИЭкономика

Томенко сообщил о росте промышленного производства в Алтайском крае

Стоимость произведенной и отгруженной продукции приблизилась к 850 млрд рублей

31 марта 2026, 20:04, ИА Амител

Фото: канал Виктора Томенко в Max

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о росте объема промпроизводства в 2025 году. Он написал об этом в своем канале в Max.

«В денежном выражении объем промышленного производства в регионе в прошлом году увеличился на 5%. Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции приблизилась к 850 миллиардам рублей», — рассказал глава региона.

Как отметил губернатор, в Алтайском крае заводы "устойчиво развиваются даже в существующих сложных экономических условиях".

Виктор Томенко принял участие в совместном совещании Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, общественного совета при ведомстве, а также Союза промышленников регионального объединения работодателей. «Поблагодарил людей, которые занимаются производством в крае. Вместе мы справимся со всеми — даже самыми сложными — вызовами», — написал губернатор.

По данным Алтайкрайстата, в 2025 году индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 97,8%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,3% год к году, обрабатывающий сектор — на 1,7%.

Виктор Томенко Алтайский край промышленность

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

20:26:42 31-03-2026

"Вместе мы справимся со всеми — даже самыми сложными — вызовами», — написал губернатор"-------- Интересно, каким образом, когда санкции давят, а вдруг Форс-мажор еще подкараулит, погода, над которой издеваются? Фраза «не клянись» восходит к Нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф. 5:34), где заповедано «не клясться вовсе» ни небом, ни землей, так как человек не властен над ними.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:04 31-03-2026

«В денежном выражении объем промышленного производства в регионе в прошлом году увеличился на 5%. Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции приблизилась к 850 миллиардам рублей», — рассказал глава региона. - так это спад, с учетом инфляции

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:20:17 31-03-2026

Гость (21:11:04 31-03-2026) «В денежном выражении объем промышленного производства в рег... Это отрицательный рост. Как прыжок вниз. С балкона

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:10 31-03-2026

Особенно в Рубцовске

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

22:32:09 31-03-2026

Помню в 90-х такой рост производства в рублях был, скоро наверное опять начнется.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:12:19 01-04-2026

Значит чья-то дочь купит себе ещё один объект недвижимости в сами знаете насколько дружественных штатах.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

07:58:06 01-04-2026

Удачная шутка в день дурака.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:46 01-04-2026

Каждый день новости противоречивые. Вчера спад, сегодня рост.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:12 01-04-2026

Гость (08:05:46 01-04-2026) Каждый день новости противоречивые. Вчера спад, сегодня рост... сплошная бочка мёда

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:51:39 01-04-2026

а потребление электричества снизилось из за падения промпроизводства

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:01 01-04-2026

В 2025- 2026 году в России были задержаны 28 бывших экс-губернаторов, их заместителей и мэров, еще больше из Мин обороны, только в В Алтайском крае задержали двух депутатов за хищение почти 5 млн рублей, не говоря о их старших коллегах. Сажают по 100 чиновников в день, 38 500 уголовных дел о коррупции за год, аресты, миллиардные изъятия.. А вот нам попался Самый честный губернатор. Пока не заработал приставку экс.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров