Томенко сообщил о росте промышленного производства в Алтайском крае
Стоимость произведенной и отгруженной продукции приблизилась к 850 млрд рублей
31 марта 2026, 20:04, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о росте объема промпроизводства в 2025 году. Он написал об этом в своем канале в Max.
«В денежном выражении объем промышленного производства в регионе в прошлом году увеличился на 5%. Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции приблизилась к 850 миллиардам рублей», — рассказал глава региона.
Как отметил губернатор, в Алтайском крае заводы "устойчиво развиваются даже в существующих сложных экономических условиях".
Виктор Томенко принял участие в совместном совещании Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, общественного совета при ведомстве, а также Союза промышленников регионального объединения работодателей. «Поблагодарил людей, которые занимаются производством в крае. Вместе мы справимся со всеми — даже самыми сложными — вызовами», — написал губернатор.
По данным Алтайкрайстата, в 2025 году индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 97,8%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,3% год к году, обрабатывающий сектор — на 1,7%.
20:26:42 31-03-2026
"Вместе мы справимся со всеми — даже самыми сложными — вызовами», — написал губернатор"-------- Интересно, каким образом, когда санкции давят, а вдруг Форс-мажор еще подкараулит, погода, над которой издеваются? Фраза «не клянись» восходит к Нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф. 5:34), где заповедано «не клясться вовсе» ни небом, ни землей, так как человек не властен над ними.
21:11:04 31-03-2026
«В денежном выражении объем промышленного производства в регионе в прошлом году увеличился на 5%. Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции приблизилась к 850 миллиардам рублей», — рассказал глава региона. - так это спад, с учетом инфляции
21:20:17 31-03-2026
Гость (21:11:04 31-03-2026) «В денежном выражении объем промышленного производства в рег... Это отрицательный рост. Как прыжок вниз. С балкона
22:28:10 31-03-2026
Особенно в Рубцовске
22:32:09 31-03-2026
Помню в 90-х такой рост производства в рублях был, скоро наверное опять начнется.
01:12:19 01-04-2026
Значит чья-то дочь купит себе ещё один объект недвижимости в сами знаете насколько дружественных штатах.
07:58:06 01-04-2026
Удачная шутка в день дурака.
08:05:46 01-04-2026
Каждый день новости противоречивые. Вчера спад, сегодня рост.
08:48:12 01-04-2026
Гость (08:05:46 01-04-2026) Каждый день новости противоречивые. Вчера спад, сегодня рост... сплошная бочка мёда
09:51:39 01-04-2026
а потребление электричества снизилось из за падения промпроизводства
12:05:01 01-04-2026
В 2025- 2026 году в России были задержаны 28 бывших экс-губернаторов, их заместителей и мэров, еще больше из Мин обороны, только в В Алтайском крае задержали двух депутатов за хищение почти 5 млн рублей, не говоря о их старших коллегах. Сажают по 100 чиновников в день, 38 500 уголовных дел о коррупции за год, аресты, миллиардные изъятия.. А вот нам попался Самый честный губернатор. Пока не заработал приставку экс.