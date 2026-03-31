Мобильные операторы уже разослали абонентам рекомендации заранее пополнить баланс
Тревожная для всех владельцев iPhone в России новость появилась в СМИ 30 марта. РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что уже 1 апреля в стране может исчезнуть возможность пополнять Apple ID с мобильного счета. С 2022-го это был почти единственный способ для россиян с айфонами пользоваться важными для работы смартфона сервисами. Официально информацию пока не подтверждали, но операторы уже успели разослать абонентам рекомендации как можно скорее пополнить баланс.
О том, отменят ли пополнение Apple ID с мобильного счета и останутся ли другие варианты оплаты подписок, — в материале amic.ru.
Правда ли, что в России запретят пополнение Apple ID с мобильного счета уже 1 апреля?
Официального заявления от властей на этот счет не было. Но РБК утверждает, что четыре крупнейших мобильных оператора России (МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон") уже получили соответствующие указания от Минцифры. Источники издания утверждают, что этот вопрос обсуждался еще 28 марта на совещании компаний с главой ведомства Максутом Шадаевым.
И пусть подтверждения от Минцифры пока нет, МТС и "Билайн" уже разослали своим пользователям, которые оплачивали Apple ID с мобильного счета, рекомендации пополнить баланс заранее. Так что повод для тревоги у владельцев айфонов действительно есть.
Зачем российские власти лишают россиян возможности пополнять Apple ID?
Как утверждает РИА Новости
со ссылкой на собственные источники, такими временными мерами в Минцифры намерены вынудить корпорацию Apple вернуть в AppStore российские приложения, которые были удалены в последние несколько лет. Среди них — банковские сервисы, агрегаторы и многое другое. Кроме того, Apple не выполняет требования российского законодательства об обязательной установке RuStore и "окне выбора" поисковика по умолчанию.
В ведомстве убеждены, что страх перед большой упущенной выгодой побудит компанию пойти навстречу российским властям.
Впрочем, РБК
называет и еще одну причину: по словам собеседников издания, таким способом власти хотят препятствовать оплате VPN-сервисов. Сообщается, что большая часть средств, которую россияне переводят на кошельки Apple ID, уходит на сервисы обхода блокировок.
Почему для владельцев айфонов так важно пополнять Apple ID?
Кошелек Apple ID позволяет оплачивать различные подписки и платные приложения. Пожалуй, самый важный сервис — iCloud+. Это облачное хранилище, которое позволяет размещать большие объемы информации. Это нужно не только для резервного восстановления файлов, но и для хранения рабочего контента. Кроме того, можно оформить подписку на:
- Apple Music — стриминг музыки и подкастов;
- Apple Match — дает доступ к музыкальной коллекции пользователя с различных устройств;
- Apple TV+ — фильмы и сериалы;
- Apple Arcade — игровая платформа;
- Apple Fitness+ — фитнес-сервис.
Кроме того, через Apple ID пользователи покупают платные игры и приложения, а также совершают внутриигровые покупки.
Другими словами, пополнение счета давало россиянам возможность использовать все сервисы Apple на полную мощность, как для жизни, так и для работы.
С весны 2022-го, когда в отношении России ввели санкции, пополнение кошелька с мобильного счета стало чуть ли не единственным способом. Нужно было привязать номер к своему Apple ID, и деньги автоматически списывались с мобильного счета при покупке или продлении подписки.
Что будет с моим айфоном после 1 апреля, если пополнение Apple ID запретят?
Если оплату с мобильного счета действительно заблокируют, то сервисы продолжат работать лишь до того момента, до которого оплачена ваша подписка. Как только она закончится, продлить ее уже не получится. Соответственно, и доступ к сервисам, включая iCloud, будет закрыт.
Кроме того, совершить какие-либо покупки внутри приложений в один клик будет невозможно.
Есть ли другие способы пополнить баланс Apple ID?
Да, но не такие удобные и более рискованные. Единственным легальным способом пополнить кошелек Apple ID станет подарочная карта. Это цифровой код, при вводе которого ваш кошелек пополнится на определенную сумму. Такие сертификаты продаются на различных онлайн-площадках. Но важно учитывать, что подарочными картами в Сети торгуют посредники, которые устанавливают на свой товар серьезную наценку. Так что заплатить придется ощутимо больше, чем в итоге поступит к вам на счет. Кроме того, велик риск нарваться на недобросовестного продавца.
Другой оставшийся способ — пополнять кошелек при помощи зарубежной банковской карты. Но они сегодня есть у небольшого количества россиян.
"Газета.ру"
предлагает еще один метод — "цифровой переезд в Белоруссию". Издание пишет, что достаточно открыть карту в одном из белорусских банков, который не находится под санкциями, поменять в Apple ID регион и заполнить платежные данные. Это позволит оплатить все нужные вам сервисы, а регион потом можно будет сменить обратно.
И что же делать, чтобы после 1 апреля не остаться без платных сервисов Apple?
Самый логичный выход — прислушаться к рекомендациям операторов и заранее пополнить свой кошелек Apple ID, чтобы нужных вам подписок хватило на длительный срок.
Важно: если вы не продлите подписку iCloud+, хранящаяся там информация может просто удалиться. Поэтому лучше заранее перенести все данные в другое место. К примеру, можно сохранить их на флешку большого объема.
14:25:21 31-03-2026
а зачем вот это делать? вот чтобы что?
22:22:37 31-03-2026
Гость (14:25:21 31-03-2026) а зачем вот это делать? вот чтобы что?... это в процентах 80 ненужный сервис, вот
14:30:44 31-03-2026
а если Эпл не пойдёт на поводу ?
Получается выстрел себе в ногу ?
15:03:25 31-03-2026
Никаких сообщений от МТС мне не приходило «о том, что надо пополнить баланс». Пока все работает.
15:25:52 31-03-2026
Гость (15:03:25 31-03-2026) Никаких сообщений от МТС мне не приходило «о том, что надо п... Мне от Билайна прилетело и в самом приложении Билайна есть это уведомление
15:15:22 31-03-2026
Что такое ифоне?
16:05:27 31-03-2026
ифоне - это яблофон
16:17:14 31-03-2026
я думал давно уже запретили. Вот и правильно. нечего спонсировать пендосов. да и яблофоны запретить к ввозу и покупке.
Купил айфон - купи и пару дронов для СВО тогда уж.
16:24:57 31-03-2026
а покупки в Гугл Плее , Гугл Сторе ?
или это другое ?
20:14:42 31-03-2026
Вот уж заняться нечем. Суетиться....
22:21:50 31-03-2026
какая то брехня. у меня и всей семьи айфоны с 2008 года и ни разу мы не платили ничего через этот ID. Так что не стоит раздувать на пустом месте
12:28:21 01-04-2026
Многие покупали облачное хранилище - очень удобно было хранить фото и видео, также это облачное хранилище можно было использовать для макбука
22:55:44 31-03-2026
Отмена оплаты Apple ID с мобильного счёта-это фейк?