Мобильные операторы уже разослали абонентам рекомендации заранее пополнить баланс

31 марта 2026, 14:23, ИА Амител

Тревожная для всех владельцев iPhone в России новость появилась в СМИ 30 марта. РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что уже 1 апреля в стране может исчезнуть возможность пополнять Apple ID с мобильного счета. С 2022-го это был почти единственный способ для россиян с айфонами пользоваться важными для работы смартфона сервисами. Официально информацию пока не подтверждали, но операторы уже успели разослать абонентам рекомендации как можно скорее пополнить баланс.

1 Правда ли, что в России запретят пополнение Apple ID с мобильного счета уже 1 апреля? Официального заявления от властей на этот счет не было. Но РБК утверждает, что четыре крупнейших мобильных оператора России (МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон") уже получили соответствующие указания от Минцифры. Источники издания утверждают, что этот вопрос обсуждался еще 28 марта на совещании компаний с главой ведомства Максутом Шадаевым. И пусть подтверждения от Минцифры пока нет, МТС и "Билайн" уже разослали своим пользователям, которые оплачивали Apple ID с мобильного счета, рекомендации пополнить баланс заранее. Так что повод для тревоги у владельцев айфонов действительно есть.

2 Зачем российские власти лишают россиян возможности пополнять Apple ID? Как утверждает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, такими временными мерами в Минцифры намерены вынудить корпорацию Apple вернуть в AppStore российские приложения, которые были удалены в последние несколько лет. Среди них — банковские сервисы, агрегаторы и многое другое. Кроме того, Apple не выполняет требования российского законодательства об обязательной установке RuStore и "окне выбора" поисковика по умолчанию. В ведомстве убеждены, что страх перед большой упущенной выгодой побудит компанию пойти навстречу российским властям. Впрочем, РБК называет и еще одну причину: по словам собеседников издания, таким способом власти хотят препятствовать оплате VPN-сервисов. Сообщается, что большая часть средств, которую россияне переводят на кошельки Apple ID, уходит на сервисы обхода блокировок.

3 Почему для владельцев айфонов так важно пополнять Apple ID? Кошелек Apple ID позволяет оплачивать различные подписки и платные приложения. Пожалуй, самый важный сервис — iCloud+. Это облачное хранилище, которое позволяет размещать большие объемы информации. Это нужно не только для резервного восстановления файлов, но и для хранения рабочего контента. Кроме того, можно оформить подписку на: Apple Music — стриминг музыки и подкастов;

Apple Match — дает доступ к музыкальной коллекции пользователя с различных устройств;

Apple TV+ — фильмы и сериалы;

Apple Arcade — игровая платформа;

Apple Fitness+ — фитнес-сервис. Кроме того, через Apple ID пользователи покупают платные игры и приложения, а также совершают внутриигровые покупки. Другими словами, пополнение счета давало россиянам возможность использовать все сервисы Apple на полную мощность, как для жизни, так и для работы. С весны 2022-го, когда в отношении России ввели санкции, пополнение кошелька с мобильного счета стало чуть ли не единственным способом. Нужно было привязать номер к своему Apple ID, и деньги автоматически списывались с мобильного счета при покупке или продлении подписки.

4 Что будет с моим айфоном после 1 апреля, если пополнение Apple ID запретят? Если оплату с мобильного счета действительно заблокируют, то сервисы продолжат работать лишь до того момента, до которого оплачена ваша подписка. Как только она закончится, продлить ее уже не получится. Соответственно, и доступ к сервисам, включая iCloud, будет закрыт. Кроме того, совершить какие-либо покупки внутри приложений в один клик будет невозможно.

5 Есть ли другие способы пополнить баланс Apple ID? Да, но не такие удобные и более рискованные. Единственным легальным способом пополнить кошелек Apple ID станет подарочная карта. Это цифровой код, при вводе которого ваш кошелек пополнится на определенную сумму. Такие сертификаты продаются на различных онлайн-площадках. Но важно учитывать, что подарочными картами в Сети торгуют посредники, которые устанавливают на свой товар серьезную наценку. Так что заплатить придется ощутимо больше, чем в итоге поступит к вам на счет. Кроме того, велик риск нарваться на недобросовестного продавца. Другой оставшийся способ — пополнять кошелек при помощи зарубежной банковской карты. Но они сегодня есть у небольшого количества россиян. "Газета.ру" предлагает еще один метод — "цифровой переезд в Белоруссию". Издание пишет, что достаточно открыть карту в одном из белорусских банков, который не находится под санкциями, поменять в Apple ID регион и заполнить платежные данные. Это позволит оплатить все нужные вам сервисы, а регион потом можно будет сменить обратно.