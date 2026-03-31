Оплату Apple ID могут запретить в России уже 1 апреля. Что делать владельцам айфонов

Мобильные операторы уже разослали абонентам рекомендации заранее пополнить баланс

31 марта 2026, 14:23, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Тревожная для всех владельцев iPhone в России новость появилась в СМИ 30 марта. РБК со ссылкой на собственные источники сообщил, что уже 1 апреля в стране может исчезнуть возможность пополнять Apple ID с мобильного счета. С 2022-го это был почти единственный способ для россиян с айфонами пользоваться важными для работы смартфона сервисами. Официально информацию пока не подтверждали, но операторы уже успели разослать абонентам рекомендации как можно скорее пополнить баланс. 

О том, отменят ли пополнение Apple ID с мобильного счета и останутся ли другие варианты оплаты подписок, — в материале amic.ru. 

1

Правда ли, что в России запретят пополнение Apple ID с мобильного счета уже 1 апреля?

Официального заявления от властей на этот счет не было. Но РБК утверждает, что четыре крупнейших мобильных оператора России (МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон") уже получили соответствующие указания от Минцифры. Источники издания утверждают, что этот вопрос обсуждался еще 28 марта на совещании компаний с главой ведомства Максутом Шадаевым. 
И пусть подтверждения от Минцифры пока нет, МТС и "Билайн" уже разослали своим пользователям, которые оплачивали Apple ID с мобильного счета, рекомендации пополнить баланс заранее. Так что повод для тревоги у владельцев айфонов действительно есть. 
2

Зачем российские власти лишают россиян возможности пополнять Apple ID?

Как утверждает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, такими временными мерами в Минцифры намерены вынудить корпорацию Apple вернуть в AppStore российские приложения, которые были удалены в последние несколько лет. Среди них — банковские сервисы, агрегаторы и многое другое. Кроме того, Apple не выполняет требования российского законодательства об обязательной установке RuStore и "окне выбора" поисковика по умолчанию.
В ведомстве убеждены, что страх перед большой упущенной выгодой побудит компанию пойти навстречу российским властям. 
Впрочем, РБК называет и еще одну причину: по словам собеседников издания, таким способом власти хотят препятствовать оплате VPN-сервисов. Сообщается, что большая часть средств, которую россияне переводят на кошельки Apple ID, уходит на сервисы обхода блокировок. 
3

Почему для владельцев айфонов так важно пополнять Apple ID?

Кошелек Apple ID позволяет оплачивать различные подписки и платные приложения. Пожалуй, самый важный сервис — iCloud+. Это облачное хранилище, которое позволяет размещать большие объемы информации. Это нужно не только для резервного восстановления файлов, но и для хранения рабочего контента. Кроме того, можно оформить подписку на:
  • Apple Music — стриминг музыки и подкастов;
  • Apple Match — дает доступ к музыкальной коллекции пользователя с различных устройств;
  • Apple TV+ — фильмы и сериалы;
  • Apple Arcade — игровая платформа;
  • Apple Fitness+ — фитнес-сервис.

Кроме того, через Apple ID пользователи покупают платные игры и приложения, а также совершают внутриигровые покупки. 

Другими словами, пополнение счета давало россиянам возможность использовать все сервисы Apple на полную мощность, как для жизни, так и для работы.

С весны 2022-го, когда в отношении России ввели санкции, пополнение кошелька с мобильного счета стало чуть ли не единственным способом. Нужно было привязать номер к своему Apple ID, и деньги автоматически списывались с мобильного счета при покупке или продлении подписки. 

4

Что будет с моим айфоном после 1 апреля, если пополнение Apple ID запретят?

Если оплату с мобильного счета действительно заблокируют, то сервисы продолжат работать лишь до того момента, до которого оплачена ваша подписка. Как только она закончится, продлить ее уже не получится. Соответственно, и доступ к сервисам, включая iCloud, будет закрыт. 
Кроме того, совершить какие-либо покупки внутри приложений в один клик будет невозможно. 
5

Есть ли другие способы пополнить баланс Apple ID?

Да, но не такие удобные и более рискованные. Единственным легальным способом пополнить кошелек Apple ID станет подарочная карта. Это цифровой код, при вводе которого ваш кошелек пополнится на определенную сумму. Такие сертификаты продаются на различных онлайн-площадках. Но важно учитывать, что подарочными картами в Сети торгуют посредники, которые устанавливают на свой товар серьезную наценку. Так что заплатить придется ощутимо больше, чем в итоге поступит к вам на счет. Кроме того, велик риск нарваться на недобросовестного продавца. 
Другой оставшийся способ — пополнять кошелек при помощи зарубежной банковской карты. Но они сегодня есть у небольшого количества россиян.
"Газета.ру" предлагает еще один метод — "цифровой переезд в Белоруссию". Издание пишет, что достаточно открыть карту в одном из белорусских банков, который не находится под санкциями, поменять в Apple ID регион и заполнить платежные данные. Это позволит оплатить все нужные вам сервисы, а регион потом можно будет сменить обратно. 
6

И что же делать, чтобы после 1 апреля не остаться без платных сервисов Apple?

Самый логичный выход — прислушаться к рекомендациям операторов и заранее пополнить свой кошелек Apple ID, чтобы нужных вам подписок хватило на длительный срок. 
Важно: если вы не продлите подписку iCloud+, хранящаяся там информация может просто удалиться. Поэтому лучше заранее перенести все данные в другое место. К примеру, можно сохранить их на флешку большого объема. 
Комментарии 13

Гость

14:25:21 31-03-2026

а зачем вот это делать? вот чтобы что?

Гость

22:22:37 31-03-2026

Гость (14:25:21 31-03-2026) а зачем вот это делать? вот чтобы что?... это в процентах 80 ненужный сервис, вот

Шинник

14:30:44 31-03-2026

а если Эпл не пойдёт на поводу ?

Получается выстрел себе в ногу ?

Гость

15:03:25 31-03-2026

Никаких сообщений от МТС мне не приходило «о том, что надо пополнить баланс». Пока все работает.

Гость

15:25:52 31-03-2026

Гость (15:03:25 31-03-2026) Никаких сообщений от МТС мне не приходило «о том, что надо п... Мне от Билайна прилетело и в самом приложении Билайна есть это уведомление

Гость

15:15:22 31-03-2026

Что такое ифоне?

Гость

16:05:27 31-03-2026

ифоне - это яблофон

Гость

16:17:14 31-03-2026

я думал давно уже запретили. Вот и правильно. нечего спонсировать пендосов. да и яблофоны запретить к ввозу и покупке.
Купил айфон - купи и пару дронов для СВО тогда уж.

Шинник

16:24:57 31-03-2026

Гость (16:17:14 31-03-2026) я думал давно уже запретили. Вот и правильно. нечего спонсир...
а покупки в Гугл Плее , Гугл Сторе ?
или это другое ?

Ж

20:14:42 31-03-2026

Вот уж заняться нечем. Суетиться....

Гость

22:21:50 31-03-2026

какая то брехня. у меня и всей семьи айфоны с 2008 года и ни разу мы не платили ничего через этот ID. Так что не стоит раздувать на пустом месте

Гость

12:28:21 01-04-2026

Гость (22:21:50 31-03-2026) какая то брехня. у меня и всей семьи айфоны с 2008 года и ни...
Многие покупали облачное хранилище - очень удобно было хранить фото и видео, также это облачное хранилище можно было использовать для макбука

Андрей

22:55:44 31-03-2026

Отмена оплаты Apple ID с мобильного счёта-это фейк?

