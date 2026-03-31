В Кремле ответили на предложение Зеленского о перемирии на Пасху
В перемирии нуждается украинская сторона, отмечает Дмитрий Песков
31 марта 2026, 20:37, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не увидела четко сформулированной инициативы в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о пасхальном перемирии. Его цитирует РИА Новости.
«Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что в перемирии Украина нуждается, поскольку, судя по динамике на фронте, "российские войска — где-то быстрее, где-то медленнее, — но по всей линии фронта продвигаются вперед". «Позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент», — отметил пресс-секретарь.
Ранее, 30 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на время Пасхи. Год назад Москва и Киев также договаривались о пасхальном перемирии.
21:20:32 31-03-2026
Пятый год (не считая 8-летней "прелюдии") СВО ползёт к цели улиткой: в лучшем случае (судя по карте) пройдена лишь десятая часть дистанции! Предки во времена ВОВ несравнимо проворнее были: менее чем за тот же срок освободили от "нациков" не то что Украину целиком, но и всю Европу!
21:33:26 31-03-2026
Гость (21:20:32 31-03-2026) Пятый год (не считая 8-летней "прелюдии") СВО ползёт к цели ... а Вы сравните количественные ресурсы...
05:46:27 01-04-2026
Гость (21:20:32 31-03-2026) Пятый год (не считая 8-летней "прелюдии") СВО ползёт к цели ... Ты возьми АК и сходи туда...
11:25:35 01-04-2026
Гость (21:20:32 31-03-2026) Пятый год (не считая 8-летней "прелюдии") СВО ползёт к цели ...
Нет, скорость улитки выше. Уже посчитали, что за это время улитка бы доползла уже до Австрии
22:13:41 31-03-2026
никаких перемирий, это все для "накопления сил" ему посоветовало собрание ЕС которое сейчас в Киеве идет
10:22:39 01-04-2026
Гость (22:13:41 31-03-2026) никаких перемирий, это все для "накопления сил" ему посовето... так православненько и по христиански)
22:41:24 31-03-2026
Какое перемирие? Вперёд, за Россию! До конца!!!
10:25:55 01-04-2026
Гость (22:41:24 31-03-2026) Какое перемирие? Вперёд, за Россию! До конца!!!... вас ждут не дождутся на передовой
10:57:30 01-04-2026
Гость (10:25:55 01-04-2026) вас ждут не дождутся на передовой... О проблемах диванных патриотов Отечества ещё Козьма Прутков выразился кратко : языком болтать - не мешки ворочать.