В Кремле ответили на предложение Зеленского о перемирии на Пасху

В перемирии нуждается украинская сторона, отмечает Дмитрий Песков

31 марта 2026, 20:37, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не увидела четко сформулированной инициативы в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о пасхальном перемирии. Его цитирует РИА Новости.

«Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в перемирии Украина нуждается, поскольку, судя по динамике на фронте, "российские войска — где-то быстрее, где-то медленнее, — но по всей линии фронта продвигаются вперед". «Позже это решение придется принимать более дорогой ценой. Об этом неоднократно говорил в том числе и наш президент», — отметил пресс-секретарь.

Ранее, 30 марта, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на время Пасхи. Год назад Москва и Киев также договаривались о пасхальном перемирии.