Единый учебник по труду для 5–9-х классов появится в России до конца 2026 года

Минпросвещения также планирует включить в федеральный перечень единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10–11-х классов

31 марта 2026, 14:20, ИА Амител

Единый учебник по труду для учеников 5–9-х классов появится в России до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Планируется включить в перечень единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов», — передает слова ведомства "Вечерняя Москва".

В министерстве отметили, что работа по подготовке единых учебников по всем предметам продолжается. К процессу привлечена Российская академия наук (РАН).

Кроме того, Минпросвещения планирует ввести в российских школах дополнительную обязательную дисциплину — второй иностранный язык. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.