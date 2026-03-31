Единый учебник по труду для 5–9-х классов появится в России до конца 2026 года

Минпросвещения также планирует включить в федеральный перечень единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10–11-х классов

31 марта 2026, 14:20, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Единый учебник по труду для учеников 5–9-х классов появится в России до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Планируется включить в перечень единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов», — передает слова ведомства "Вечерняя Москва".

В министерстве отметили, что работа по подготовке единых учебников по всем предметам продолжается. К процессу привлечена Российская академия наук (РАН).

Кроме того, Минпросвещения планирует ввести в российских школах дополнительную обязательную дисциплину — второй иностранный язык. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

Гость

14:33:07 31-03-2026

Учебник по труду, учебник по физкультуре....у нас просто был труд,и физкультура....

Гость

15:52:41 31-03-2026

Когда-то были учебники по труду. У знакомых сохранился от бабушки. Издание начала 60х. Назывался «Домоводство» для 5-7 кл. Разделы по уходу за жилищем, одеждой и обувью, кулинария, рукоделие, кройка и шитьё. Очень интересная книжка, там и рецепты, и технология, и полезные советы. Всё-всё-всё. Небольшая энциклопедия.

Гость

22:25:48 31-03-2026

вообще-то называется "Технология" и очень интересный предмет у нас в школе, там объясняется всякие виды производства, ткачество, строительство (как цемент делается и для чего) и получение цемента, посещение предприятий и пр и пр. очень интересно. и мастерских у нас 3 вида в школе по "Технологии" с кухнями, швейными машинками и кучей инстркментов для обработки дерева

