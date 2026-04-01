Общее число "системных" — то есть самых болезненных — проблем предпринимательства достигло 14 позиций

01 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году алтайские предприниматели сталкивались с привычным ворохом проблем, который даже стал больше: к ним присоединились налоговая нестабильность и снижающаяся доступность кредитования. Кроме того, на бизнес по-прежнему давят высокие тарифы на тепло, воду и газ, острая нехватка квалифицированных кадров и необходимость конкурировать как с торговыми гигантами и маркетплейсами, так и с теневыми "коллегами". Обо всем этом 30 марта в своем докладе о работе в 2025 году рассказал бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов.

У кого что "болит"

Самой популярной категорией обращений в 2025 году, как сказано в отчете, были "земельные и имущественные отношения". Впрочем, под этот гриф попадает масса самых разных ситуаций, с которыми сталкивается предприниматель, что и объясняет такой "удельный вес": 28,2% от всего объема в 264 обращения.

Активно жаловался бизнес и на правоохранительные органы. Проблемы в отношениях со стражами порядка, от полиции до прокуратуры, составили 16,9% от всего массива обращений 2025 года. Органам государственного и муниципального контроля, таможне и приставам, однако, также досталось по несколько процентов жалоб.

При этом нельзя не отметить: отношения с местными властями у бизнеса в 2025 году, судя по докладу, складывались неплохо. В основном предприниматели обращались к омбудсмену из-за споров с федеральными органами — это 50,8% всех жалоб. Местное же самоуправление становилось причиной для обращений за помощью лишь в 20,2% случаев.

Что касается конкретных сфер, из которых поступали жалобы, то чаще всего — 45% от всего числа обращений — к уполномоченному шли участники рынка услуг. Следом за ними — представители торговли, составившие 31,5%. И лишь потом — представители промышленности (15,4%) и сельского хозяйства (6,5%).

Из офиса в изолятор

Кстати, о правоохранителях. В новом докладе Осипов в очередной раз поднял тему излишней суровости органов по отношению к предпринимателям. Так, согласно поправкам в УПК от 2023 года, бизнесмена нельзя отправлять в СИЗО за совершение экономических преступлений, связанных с его предпринимательской деятельностью.

Но, судя по докладу, в Алтайском крае эта практика не всегда применяется и предприниматели все же оказываются под стражей. Что, по оценке Осипова, даже является одной из "системных проблем", с которыми сталкивается бизнес на Алтае.

«Правоохранительными органами продолжает неоднозначно толковаться инкриминируемое предпринимателю преступление, так как оно, по их мнению, выходит за рамки предпринимательской деятельности», — сказано в докладе.

В качестве одного из примеров работы по вызволению из СИЗО Осипов приводит случай некого IT-бизнесмена, оказавшегося в изоляторе по обвинению в мошенничестве в феврале 2025 года. Как сказано в докладе, омбудсмен посетил СИЗО, где находился предприниматель, изучил его дело и обратился в суд с ходатайством о замене меры пресечения.

В августе 2025 года предприниматель из изолятора вышел, проведя в нем "всего лишь" около полугода. К слову, указанные в докладе даты и номер статьи Уголовного кодекса позволяют предположить, что речь может идти об уголовном деле барнаульского бизнесмена Вадима Гладышева, руководителя и учредителя целого ряда барнаульских "диджитал" компаний.

Главные "враги" бизнеса

Как и в прошлые годы, отдельный блок доклада был посвящен системным проблемам — самым острым вопросам, осложняющим ведение бизнеса в крае. Часть из них, увы, кочует из доклада в доклад, часть — оформилась относительно недавно. На сегодняшний день их число составляет 14 штук. А, например, в докладе за 2023 год их было лишь 12.

Так, новой относительно докладов прежних лет стала "нестабильность налогового законодательства", включая недавние изменения — увеличение ставки по НДС, увеличение налога на прибыль для некоторых категорий и т.д. Любопытно, что омбудсмен, отвечая на вопросы журналистов, отметил: проблема массового закрытия бизнеса в Алтайском крае из-за роста налоговой нагрузки пока не стоит.

«Как ни странно, у нас идет увеличение численности [субъектов предпринимательства]. Есть некое снижение по юрлицам, в том числе за счет интенсивной работы Федеральной налоговой службы, [устраняющей] "пустышки-однодневки". Но увеличилось количество ИП, которые "пустышками" не назовешь», — сообщил уполномоченный.

При этом Осипов подчеркнул: налоговая нагрузка действительно стала очень тяжелой, а правила налогообложения изменились стремительно.

Относительно "свежими" вызовами можно назвать дорогие кредиты (из-за высокой ключевой ставки) и рост затрат, связанных с различными системами маркировки товаров. Кроме того, как отмечается в докладе, бизнес в 2025 году часто сталкивался с проблемами при размещении нестационарных торговых объектов (ларьков, павильонов и т.д.) из-за близкого соседства с "инженерными сетями". Остались и сложности с подключением к ним новых объектов.

Среди "старого-доброго" — тарифы на тепло, газ и энергию, тяжелая налоговая нагрузка из-за высокой кадастровой стоимости недвижимости и земли и, разумеется, дефицит кадров. Так, по данным уполномоченного, на десять вакансий в Алтайском крае на 1 января 2026 года приходилось пять зарегистрированных граждан, ищущих работу.

Наконец, конкретно малый бизнес с трудом выдерживает конкуренцию с маркетплейсами, торговыми сетями и бизнесом "теневым". Впрочем, этого сегмента предпринимательства касается и большая часть других системных проблем.

Первая "пятилетка"

Кстати, нельзя не отметить: длительность полномочий бизнес-омбудсмена составляет пять лет. А потому отчет за 2025 год для омбудсмена стал одновременно итоговым за весь срок. Участники состоявшейся 30 марта презентации, судя по всему, работой уполномоченного за все пять лет более чем довольны.

«Когда Андрей Геннадьевич привел статистические данные о работе с обращениями, он показал: цель достигнута в каждом третьем обращении, оказана помощь в 50% случаев. В депутатской деятельности мы очень часто работаем с обращениями граждан, и у нас нет таких высоких процентов достижения целей», — отметил депутат от ЛДПР в АКЗС и руководитель парламентского комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Семенов также подчеркнул: все депутаты профильного комитета поддерживают дальнейшее продление полномочий Осипова. Однако для того чтобы выйти на новый срок, помимо одобрения краевым парламентом — и не только его профильным комитетом, — его кандидатура должна получить и федеральное согласование.