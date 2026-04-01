В ОП предложили Дерипаске год поработать на заводе по 12 часов в день и на шестидневке

Владислав Гриб подчеркнул, что право на труд и отдых закреплено в Конституции России

01 апреля 2026, 10:26, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб раскритиковал предложение бизнесмена Олега Дерипаски о переходе на усиленный график работы для ускорения трансформации отечественной экономики.

«Я категорически против предложения Дерипаски про шестидневную рабочую неделю и 12‑часовой рабочий день. Предлагаю ему поработать год‑два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — сказал Гриб в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что любые переработки должны быть добровольными и оплачиваться в двойном размере. Кроме того, Владислав Гриб подчеркнул, что право на труд и отдых закреплено в Конституции РФ.

«Как заслуженный юрист России хочу напомнить, хотя это знают все трудящиеся нашей Родины, что в соответствии со статьей 7 нашей Конституции Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, охрану труда и здоровья людей», — отметил Гриб.

Ранее Дерипаска выступил с инициативой ввести шестидневную рабочую неделю с 12‑часовыми сменами.