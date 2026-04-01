В ОП предложили Дерипаске год поработать на заводе по 12 часов в день и на шестидневке

Владислав Гриб подчеркнул, что право на труд и отдых закреплено в Конституции России

01 апреля 2026, 10:26, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб раскритиковал предложение бизнесмена Олега Дерипаски о переходе на усиленный график работы для ускорения трансформации отечественной экономики.

«Я категорически против предложения Дерипаски про шестидневную рабочую неделю и 12‑часовой рабочий день. Предлагаю ему поработать год‑два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — сказал Гриб в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что любые переработки должны быть добровольными и оплачиваться в двойном размере. Кроме того, Владислав Гриб подчеркнул, что право на труд и отдых закреплено в Конституции РФ.

«Как заслуженный юрист России хочу напомнить, хотя это знают все трудящиеся нашей Родины, что в соответствии со статьей 7 нашей Конституции Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, охрану труда и здоровья людей», — отметил Гриб.

Ранее Дерипаска выступил с инициативой ввести шестидневную рабочую неделю с 12‑часовыми сменами.

Комментарии 8

Гость

10:33:31 01-04-2026

я за его зарплату могу работать шестидневку запросто

Гость

10:38:39 01-04-2026

А про поднятие пенсионного возраста почему ни чего не сказал?

Гость

10:45:17 01-04-2026

Гость (10:38:39 01-04-2026) А про поднятие пенсионного возраста почему ни чего не сказал... Потому что за Дерипаску ему ни чего не будет. Набирает очки, как политическая .....

Гость

11:01:12 01-04-2026

Да, у нас и пенс.возраст был закреплен.
Конституция уже стала какойто тряпкой, в которую можно писать и переписывать при любом желании.
Не удивлюсь, если заботливые цари и это предложение туда внесут, и будем согласно конституции пахать за мякиш хлеба 6 дней в неделю по 12 часов, а на седьмой день тоже врядли отдых дадут, а придумают доработки, которые не успел за предыдущие 6 дней.
Рабство возвращается.

Гость

11:05:52 01-04-2026

Гость (11:01:12 01-04-2026) Да, у нас и пенс.возраст был закреплен. Конституция уже ... Не, на седьмой день все в церковь прославлять кого надо.

Гость

12:35:48 01-04-2026

Гость (11:01:12 01-04-2026) Да, у нас и пенс.возраст был закреплен. Конституция уже ... Такой вот гарант

Денди

11:19:28 01-04-2026

Всех этих дерипсов на колыму, работать 24/7, чтоб дурные мысли в извращенный мозг не лезли

Гость

19:20:18 01-04-2026

Откуда вообще взялся этот Дерипаска, а, главное, зачем?

С чего он решил что он вообще что-то решает?

А вы то с чего решили что он что-то решает?

Он даже не является членом ни какой партии, просто бизнесмен, ещё один, мало ли что он там высказал

Неужели вам можно теперь скормить высказывание даже не политика, просто опубликованное мнение в телеграм, и уже который день засоряете новости.

