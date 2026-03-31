На Алтае ветеринаров и бизнесмена будут судить за фиктивный отлов бродячих собак

Соучастники систематически составляли фиктивные акты приема-передачи и поддельные журналы учета

31 марта 2026, 16:02, ИА Амител

В Алтайском крае будут судить за фиктивный отлов животных / Фото: прокуратура Алтайского края

В Кулундинском районе завершено расследование резонансного уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на отлов безнадзорных животных. Перед судом предстанут индивидуальный предприниматель из Славгорода, его родственница и ветеринарный работник из Ярового.

Все они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, бизнесмен, чья деятельность связана с отловом и содержанием бездомных животных, организовал преступную схему с целью хищения муниципальных средств. В сговор с ним вступили две местные жительницы, обладающие ветеринарными знаниями.

В период с января по октябрь 2024 года с администрацией Кулундинского района был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев. Однако вместо реального выполнения обязательств соучастники систематически составляли фиктивные акты приема-передачи, поддельные журналы учета и иные отчетные документы.

В них вносились ложные сведения о якобы проведенных осмотрах и медицинских манипуляциях. Ветеринары группы подтверждали недостоверные данные, хотя никаких процедур на самом деле не осуществлялось.

Введенная в заблуждение администрация района, полагаясь на подложные отчеты, перечислила на счет предпринимателя более 540 тысяч рублей. Похищенные средства фигуранты потратили по своему усмотрению, причинив муниципальному образованию крупный ущерб.

Следователи СК России по Алтайскому краю проделали значительную работу по сбору доказательств. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Окончательную правовую оценку произошедшему предстоит дать судебной инстанции.