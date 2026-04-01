Брутальный и проходимый. Автоцентр АНТ представил обновленный внедорожник Haval H3

Автомобиль с новым двигателем и современными цифровыми сервисами уже ждет водителей на тест-драйв

01 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Бренд-день Haval Pro в Автоцентре АНТ / Фото: Максим Свинцов

Автомобиль сегодня — не просто средство передвижения, а продолжение стиля и образа жизни. Вариантов выразить индивидуальность и обрести надежного железного друга в Барнауле стало больше: 28 марта Автоцентр АНТ провел атмосферный бренд-день Haval Pro ("Хавейл Про"), где представил обновленный Haval H3 ("Хавейл Эйч 3") и специальные предложения на покупку новых автомобилей. Гости оценили новинку, кто-то уже успел опробовать "умное" маневрирование на узких парковках и уверенную езду по городским улицам. Хотите так же? Приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ (Павловский тракт, 251д, рядом с ТРЦ "Европа"). А мы расскажем, какие обновления получила модель и чем она может заинтересовать водителей.

Брутальный характер и уверенность на любой дороге

Обновленный Haval H3 стал выразительнее и технологичнее. Дизайн сохранил узнаваемый характер, но получил более четкие линии и продуманные детали. Обновленная решетка радиатора, защитные пластиковые обвесы и строгая геометрия кузова формируют сильный и уверенный образ. Завершают самобытный стиль 18-дюймовые литые диски. У модели — полностью светодиодная оптика, тонированные задние стекла и панорамная крыша с люком.

Выбирать есть из чего. Обновленный Haval H3 доступен в четырех насыщенных цветах: "пепельный антрацит", "галактический черный", "благородный агат" и "терракотовый сапфир".

При этом внешняя эффектность не оторвана от практичности. Пластиковые накладки помогают защитить кузов от мелких повреждений, для перевозки груза предусмотрены рейлинги на крыше и вместительный багажник с электроприводом (если сложить задний ряд сидений, объем увеличивается до 1298 л).

Внедорожник не боится бездорожья. Под капотом — двигатель 1,5T мощностью 177 лошадиных сил. После обновления он соответствует экологическому стандарту Евро-6, а значит, стал экономичнее, сохранив при этом уверенную подачу. Высокий клиренс 196 мм и интеллектуальный полный привод помогают внедорожнику спокойно чувствовать себя на снегу, гравии и песке.

Кстати, новинку выпускают на российском заводе, где учитывают реальные дорожные условия и сценарии эксплуатации.

Обновленный Haval H3 / Фото: Максим Свинцов

Эргономичный и продуманный салон

Если внешность обновленного Haval H3 говорит о характере, то салон — о внимании к деталям. Здесь все выстроено вокруг комфорта водителя и пассажиров. На выбор предлагают два варианта оформления: классический черный или более спортивный и дерзкий — черный с красными вставками.

Сиденья обтянуты качественной экокожей с перфорацией. Такой материал выглядит аккуратно, хорошо переносит ежедневную нагрузку и помогает сохранить ощущение ухоженного салона даже при активной эксплуатации. Водительское кресло получило электропривод и шесть регулировок, а также функцию памяти на трех человек. Для семьи это действительно удобная деталь: не нужно каждый раз заново подстраивать посадку.

В салоне много решений, которые быстро переходят из разряда приятных опций в категорию привычного комфорта. Здесь есть крепления детского кресла Isofix ("Изофикс"), двухзонный климат-контроль, быстрая беспроводная зарядка для телефона, контурная атмосферная подсветка и селектор передач в форме самолетного рычага, добавляющий индивидуальности. Дополнительный комфорт зимой создают трехуровневый подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок и зеркал.

Меломанов порадует брендированная аудиосистема с 15 колонками и сабвуфером, выдающая объемный и чистый звук даже на высокой громкости.

Современные цифровые сервисы

Сегодня автомобиль ценят не только за управляемость и дизайн. А еще и за "умные" технологии, которые действительно помогают в дороге. У обновленного Haval H3 в мультимедийную систему интегрировали голосовое управление, а также сервисы "VK Видео" и "Яндекс Авто". Фильмы, видео и сериалы доступны прямо на экране, причем история просмотра синхронизируется с аккаунтом ВК. Можно прокладывать маршруты в "Яндекс Картах", слушать "Яндекс Музыку" и аудиокниги сервиса. Во главе приборной панели — экран 12,3 дюйма с возможностью персонализации через систему "Смарт Виджет".

Кстати, обновление программного обеспечения происходит онлайн, для этого больше не нужно ехать в дилерский центр.

Бренд-день Haval Pro в Автоцентре АНТ, тест-драйв / Фото: Максим Свинцов

Безопасность в каждом километре

Главная фишка для уверенного маневрирования — система камер 540 градусов с функцией "прозрачный капот". Четыре камеры кругового обзора и десять радаров помогают формировать виртуальную проекцию автомобиля и видеть препятствия не только перед машиной, но и буквально под ней. Например, если на пути попалась яма, водитель продолжит видеть ее даже в тот момент, когда она окажется под капотом. Это помогает аккуратнее объезжать препятствие и передними, и задними колесами.

За пассивную безопасность обновленного Haval H3 отвечает кузов из высокопрочной стали, который равномерно распределяет нагрузку при столкновении и шесть подушек безопасности: две фронтальные, две боковые для передних пассажиров и две шторки на всю длину салона.

Теория — это хорошо, но настоящий характер машины раскрывается только в движении. Увидеть обновленный Haval H3 вживую, оценить эргономику салона и работу полного привода можно на тест-драйве в Автоцентре АНТ. Приезжайте на Павловский тракт, 251д, рядом с ТРЦ "Европа", садитесь за руль и проверьте, как внедорожник ведет себя на городских улицах и в условиях бездорожья.

Автоцентр АНТ — единственный официальный дилер Haval Pro в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел: +7 (3852) 29-00-29

Режим работы: пн-пт — 08:00-19:00, сб-вс — 09:00-17:00

