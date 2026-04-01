Осознанный подход. Жители Алтайского края редко продают квартиры из-за ипотечных долгов

Регион пока не захлестнула "волна" "предбанкротных" продаж

01 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Квартира / изображение сгенерировано нейросетью

Россияне стали массово "сбрасывать" ипотечные квартиры: семьи не справляются с платежами по кредитам, а потому продают недвижимость, чтобы избежать просрочек и не уйти в банкротство. К такому выводу пришли аналитики "Известий", ссылаясь на Центробанк. Регулятор подсчитал: в четвертом квартале 2025 года жители страны досрочно закрыли ипотеки на 425 млн рублей (вдвое больше показателя аналогичного периода 2024-го). Всего за год через продажу квартир граждане погасили жилищные кредиты на общую сумму 1,3 млрд рублей. В Алтайском крае подобные "кейсы" тоже есть, но пока не массово, говорят риелторы. Чаще всего жители региона продают ипотечное жилье, чтобы купить другое. Подробнее — в материале amic.ru.

Из большей — в меньшую

"Устрашающая" политика Центробанка "подсветила" большую проблему: жители России не "тянут" обслуживание кредитов. В таких ситуациях заемщик может продать жилье по рыночной цене, чтобы погасить долг. Федеральные эксперты говорят, что это крайняя мера, на которую идут заемщики, которые столкнулись с падением доходов, увольнением, сокращением премий, уходом из высокооплачиваемой отрасли, декретом или болезнью кормильца.

«Продажа квартиры в таких обстоятельствах — рациональный выход для тех, кто понимает: ждать нечего, а наращивать штрафы и портить кредитную историю смысла нет», — отмечает директор рынков России и СНГ "Фам Пропертис" Валерий Тумин.

Жители Алтайского края, попав в непростую финансовую ситуацию, также спешат избавиться от ипотечных квартир. Но пока это разовые случаи (которые происходили всегда с момента появления ипотеки на рынке), и массовой тенденция пока не стала.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова пояснила amic.ru: если люди не справляются с платежами, то продают либо инвестиционное жилье, либо наследованное.

«Сделки по продаже недвижимости, которую собственники не "тянут", происходят, но не часто. В нашем агентстве — две-три сделки в год. Всегда были люди, которые с помощью жилья решали свои финансовые проблемы. Есть один клиент, у него изначально была трехкомнатная квартира, и в результате мы уже дошли до комнаты. Сейчас происходит сделка с участием женщины, которая в 2016 году купила квартиру на свободные денежные средства. Теперь же она ее продает, потому что появились какие-то финансовые задачи. То есть в сегодняшних реалиях людям проще продать недвижимость, чем взять кредит под большой процент», — отмечает эксперт.

Лучше — в банкротство

При этом с единственной квартирой люди практически не расстаются (даже если ипотеку за нее платить нечем). В этом случае они принимают решение подать на банкротство, но сохранить за собой право на жилье.

Справка

Ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. "Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением".

«В нашем регионе жилье продают в самую последнюю очередь, когда бежать уже некуда. Если у человека есть одна квартира в ипотеке, он потерял доход, пошли просрочки платежа, но в перспективе ситуация не изменится, он подает на банкротство, и жилье остается за ним. Если это, конечно, не "замок" в четыреста "квадратов"», – говорит Ольга Зембатова.

В целом эксперт считает, что жители Алтайского края более серьезно и скрупулезно подходят к покупке жилья (чем граждане в европейской части страны). То есть семьи тщательно просчитывают, потянут ли они ежемесячный платеж и что будут делать при потере дохода. Если сделка содержит много рисков, люди откладывают покупку, не обрекая себя на дальнейшие проблемы.