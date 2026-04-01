Пропавшая в тайге семья Усольцевых уже исчезала раньше
Родственники не волнуются, как будто знают что-то, но не говорят
01 апреля 2026, 09:48, ИА Амител
Пропавшая в тайге семья Усольцевых, как выяснилось, уже не в первый раз исчезает. Об этом aif.ru рассказала знакомая Ирины Усольцевой.
По ее словам, родственники не выглядят обеспокоенными, потому что подобное уже случалось. В прошлом Ирина, не предупредив даже мать, бросила ребенка и уехала в Индию, где жила в ашраме. Позже, уже с Сергеем Усольцевым, она скрывалась от бандитов в Таиланде.
«Родня не беспокоится, потому что они уже не в первый раз так растворяются. В принципе, в их среде это обычное дело. Когда Усольцевы исчезли, коллеги выражали родственникам Ирины сочувствие, но те наотрез отказывались даже разговаривать на эту тему. Возможно, они просто что-то знают», — объяснила знакомая.
10:13:47 01-04-2026
Уже замумили со своими усольцевыми! Кто это такие? Других проблем в стране не осталось?
10:26:28 01-04-2026
Гость (10:13:47 01-04-2026) Уже замумили со своими усольцевыми! Кто это такие? Других пр... Усольцевы - это политика...
10:25:49 01-04-2026
рецидивисты.