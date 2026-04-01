Пропавшая в тайге семья Усольцевых уже исчезала раньше

Родственники не волнуются, как будто знают что-то, но не говорят

01 апреля 2026, 09:48, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Пропавшая в тайге семья Усольцевых, как выяснилось, уже не в первый раз исчезает. Об этом aif.ru рассказала знакомая Ирины Усольцевой.

По ее словам, родственники не выглядят обеспокоенными, потому что подобное уже случалось. В прошлом Ирина, не предупредив даже мать, бросила ребенка и уехала в Индию, где жила в ашраме. Позже, уже с Сергеем Усольцевым, она скрывалась от бандитов в Таиланде.