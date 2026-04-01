НОВОСТИОбщество

Пропавшая в тайге семья Усольцевых уже исчезала раньше

Родственники не волнуются, как будто знают что-то, но не говорят

01 апреля 2026, 09:48, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"
Пропавшая в тайге семья Усольцевых, как выяснилось, уже не в первый раз исчезает. Об этом aif.ru рассказала знакомая Ирины Усольцевой.

По ее словам, родственники не выглядят обеспокоенными, потому что подобное уже случалось. В прошлом Ирина, не предупредив даже мать, бросила ребенка и уехала в Индию, где жила в ашраме. Позже, уже с Сергеем Усольцевым, она скрывалась от бандитов в Таиланде.

«Родня не беспокоится, потому что они уже не в первый раз так растворяются. В принципе, в их среде это обычное дело. Когда Усольцевы исчезли, коллеги выражали родственникам Ирины сочувствие, но те наотрез отказывались даже разговаривать на эту тему. Возможно, они просто что-то знают», — объяснила знакомая.

пропал человек Красноярский край

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:13:47 01-04-2026

Уже замумили со своими усольцевыми! Кто это такие? Других проблем в стране не осталось?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:28 01-04-2026

Усольцевы - это политика...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:49 01-04-2026

Инициатива атомных городов!...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:49:24 01-04-2026

рецидивисты.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров