Лидер алтайских социалистов обсудил вопросы безопасности на заседании ОДКБ в Петербурге

Основными темами стали унификация правил радиоэлектронной борьбы и противодействие внешним угрозам

31 марта 2026, 15:00, ИА Амител

Заседание ОДКБ / Фото: пресс-служба партии "Справедливая россия"

26 марта в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В обсуждениях принял участие депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, который сосредоточился на вопросах, касающихся укрепления безопасности.

Как сообщил парламентарий на своей странице в телеграм-канале, в центре внимания оказались вопросы унификации стандартов радиоэлектронной борьбы для объединенных сил ОДКБ. Также рассматривали предложения по усилению мер противодействия внешним деструктивным воздействиям.

«Такие темы сегодня требуют особого внимания и скоординированных решений на международном уровне», — подчеркнул Александр Терентьев.

И добавил, что работа в рамках ОДКБ продолжается, необходимо укреплять взаимодействие стран-участниц, чтобы эффективно отвечать на современные вызовы.