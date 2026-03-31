Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула

Поскольку, как отметил член ОП, недостаточно просто выплатить штраф за нарушение правил

31 марта 2026, 17:29, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео издания "Толк"

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев призвал народного артиста России Филиппа Киркорова публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула — об этом сообщает "Абзац".

По мнению Горбачева, выплаты штрафа за нарушение правил курения недостаточно. Он считает, что артист должен был потерпеть или выйти на улицу, чтобы не создавать неудобств окружающим.

«Так можно и в самолете курить и сказать, что забыл или еще что‑нибудь. Поэтому, если извинится публично, это будет правильно», — подчеркнул Горбачев.

Инцидент произошел в марте, когда Киркорова заметили курящим прямо в аэропорту Барнаула. Артист объяснил свое поведение усталостью из‑за смены часовых поясов и частых перелетов, из‑за чего не смог сдержать импульс. Представители певца впоследствии связались с администрацией аэропорта, чтобы оплатить назначенный штраф.