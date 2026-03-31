Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула

Поскольку, как отметил член ОП, недостаточно просто выплатить штраф за нарушение правил

31 марта 2026, 17:29, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео издания "Толк"
Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев призвал народного артиста России Филиппа Киркорова публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула — об этом сообщает "Абзац".

По мнению Горбачева, выплаты штрафа за нарушение правил курения недостаточно. Он считает, что артист должен был потерпеть или выйти на улицу, чтобы не создавать неудобств окружающим.

«Так можно и в самолете курить и сказать, что забыл или еще что‑нибудь. Поэтому, если извинится публично, это будет правильно», — подчеркнул Горбачев.

Инцидент произошел в марте, когда Киркорова заметили курящим прямо в аэропорту Барнаула. Артист объяснил свое поведение усталостью из‑за смены часовых поясов и частых перелетов, из‑за чего не смог сдержать импульс. Представители певца впоследствии связались с администрацией аэропорта, чтобы оплатить назначенный штраф.

Певец Филипп Киркоров закурил прямо в здании аэропорта Барнаула

Инцидент случился во время прилета певца в столицу Алтайского края для выступления на "Титов-Арене"
Иванна

17:39:01 31-03-2026

Больше нет проблем что ли? Все уже решили, остался один Киркоров.

Шинник

17:42:32 31-03-2026

ну что с Киркорова взять ....
Одно слово - румын

гость

18:00:49 31-03-2026

Шинник (17:42:32 31-03-2026) ну что с Киркорова взять ....Одно слово - румын... урод он , болгарский !

Гость

17:45:02 31-03-2026

ну ладно, извините !
а теперь пошли вон из зала, да да , ты в розовой кофточке

серый

17:46:02 31-03-2026

причем на коленях ! он оскорбил священную землю алтая !

Гость

18:10:20 31-03-2026

Два раза за одно и то же не наказывают. Слупили штраф - давайте до свидания! Дурацкая практика публичных извинений...

Гость

18:21:32 31-03-2026

не ходите на его балаганы- вот будет самый лучший штраф для него.

серый

18:27:33 31-03-2026

запретить ему въезд на алтай !

гость

18:31:52 31-03-2026

а наши охранники ни как не отреогировали . о киркоров ни хрена себе ! курит . ему можно ! а обычному человеку руки бы заломали бы !

Гость

19:33:00 31-03-2026

Ну окурок то хоть изьяли ?
Разве это никому не интересно яки сиги он курит ?
Может он родопи курил ? Родопи кто помнит ? 80 коп стоиликак ВТ!
А может там шмаль какая была ? Дак тут уже дело посерьезней будет .
Извенений мало, пусть летом на Яровом в перьях покривляется , хоть поржут отдыхающие, может даже не петь
Покукарекает и ладно

Гость

19:39:31 31-03-2026

Я бы на месте властей, запретил ему въезд в АК!...
Возможно пока искренне не извинится, на камеру!...

Гость

19:42:52 31-03-2026

Это величайшее событие современности необходимо внести в учебники истории!

Гость

20:03:27 31-03-2026

Ну вот Виктор Горбачев публично продемонстрировал свой интеллект.

Гость

20:43:48 31-03-2026

Филе закон не писан: денег у него за глаза и любой штраф для зазнайки - дело плёвое!

Гость

20:47:12 31-03-2026

Кто вообще это чучело пригласил на Алтай?

Гость

20:53:14 31-03-2026

Естественно, ничего он не запарился и не потерял ориентацию в пространстве, он прекрасно понимал что идет по первому этажу аэропорта. Просто во-первых, плевать он хотел на все эти ваши условности и правила. Рубль штрафа? Ну значит курение нынче чуть подорожало. От этого рубля и прикурить можно было. А во-вторых, там такой аэропорт, что я бы тоже там закурил - как колхозный ДК с аборигенами перед дискотэкой. По факту - просто показал местным какого он мнения о них. Не, вернее даже не так - ему даже демонстрировать свое отношение не пришлось, он просто не придал этому значения.

Гость

22:16:22 31-03-2026

вы уж извините, но в этом гадюшнике все и всегда курят! сколько летаю по работе, там дым столбом!! вот прикопались к бедросичу

Гость

23:03:45 31-03-2026

Штраф и извинения не то, денег у него не убудет, извинившись умоеца. Вот если бы на 15 суток с общественными работами это нормально. Этому перформансу аншлаг недели на две был бы гарантирован даже за деньги, но обязательно в местный бюджет для справедливости мироздания

Гость

03:48:11 01-04-2026

Гость (20:47:12 31-03-2026) Кто вообще это чучело пригласил на Алтай?... Ну так, навскидку тебе: зал в 4500 голов был полный. Стоимость билетов от 2500 до 20000 рублей, все раскуплены. 10

Акакий

08:21:43 01-04-2026

Вот появилась причина отвлечь наше внимание от проблем нашей жизни.Сколько мурыжить можно это его нарушение?Лучше займитесь состоянием ветеринарной службы на селе,это гораздо важнее .

Гость

11:49:51 01-04-2026

Не закурил бы, и не было статейки, кучки гневных комментов.. А так народ развлекается, отвлекается от насущных проблем стараниями СМИ, переваривая сотни ненужных советов, предупреждений, фактов..

Гость

14:12:21 01-04-2026

этой м11ази Сигаретку в глотку надо было забить

