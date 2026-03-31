Киркорова призвали публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула
Поскольку, как отметил член ОП, недостаточно просто выплатить штраф за нарушение правил
31 марта 2026, 17:29, ИА Амител
Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев призвал народного артиста России Филиппа Киркорова публично извиниться за курение в аэропорту Барнаула — об этом сообщает "Абзац".
По мнению Горбачева, выплаты штрафа за нарушение правил курения недостаточно. Он считает, что артист должен был потерпеть или выйти на улицу, чтобы не создавать неудобств окружающим.
«Так можно и в самолете курить и сказать, что забыл или еще что‑нибудь. Поэтому, если извинится публично, это будет правильно», — подчеркнул Горбачев.
Инцидент произошел в марте, когда Киркорова заметили курящим прямо в аэропорту Барнаула. Артист объяснил свое поведение усталостью из‑за смены часовых поясов и частых перелетов, из‑за чего не смог сдержать импульс. Представители певца впоследствии связались с администрацией аэропорта, чтобы оплатить назначенный штраф.
17:39:01 31-03-2026
Больше нет проблем что ли? Все уже решили, остался один Киркоров.
17:42:32 31-03-2026
ну что с Киркорова взять ....
Одно слово - румын
18:00:49 31-03-2026
Шинник (17:42:32 31-03-2026) ну что с Киркорова взять ....Одно слово - румын... урод он , болгарский !
17:45:02 31-03-2026
ну ладно, извините !
а теперь пошли вон из зала, да да , ты в розовой кофточке
17:46:02 31-03-2026
причем на коленях ! он оскорбил священную землю алтая !
18:10:20 31-03-2026
Два раза за одно и то же не наказывают. Слупили штраф - давайте до свидания! Дурацкая практика публичных извинений...
18:21:32 31-03-2026
не ходите на его балаганы- вот будет самый лучший штраф для него.
18:27:33 31-03-2026
запретить ему въезд на алтай !
18:31:52 31-03-2026
а наши охранники ни как не отреогировали . о киркоров ни хрена себе ! курит . ему можно ! а обычному человеку руки бы заломали бы !
19:33:00 31-03-2026
Ну окурок то хоть изьяли ?
Разве это никому не интересно яки сиги он курит ?
Может он родопи курил ? Родопи кто помнит ? 80 коп стоиликак ВТ!
А может там шмаль какая была ? Дак тут уже дело посерьезней будет .
Извенений мало, пусть летом на Яровом в перьях покривляется , хоть поржут отдыхающие, может даже не петь
Покукарекает и ладно
19:39:31 31-03-2026
Я бы на месте властей, запретил ему въезд в АК!...
Возможно пока искренне не извинится, на камеру!...
19:42:52 31-03-2026
Это величайшее событие современности необходимо внести в учебники истории!
20:03:27 31-03-2026
Ну вот Виктор Горбачев публично продемонстрировал свой интеллект.
20:43:48 31-03-2026
Филе закон не писан: денег у него за глаза и любой штраф для зазнайки - дело плёвое!
20:47:12 31-03-2026
Кто вообще это чучело пригласил на Алтай?
20:53:14 31-03-2026
Естественно, ничего он не запарился и не потерял ориентацию в пространстве, он прекрасно понимал что идет по первому этажу аэропорта. Просто во-первых, плевать он хотел на все эти ваши условности и правила. Рубль штрафа? Ну значит курение нынче чуть подорожало. От этого рубля и прикурить можно было. А во-вторых, там такой аэропорт, что я бы тоже там закурил - как колхозный ДК с аборигенами перед дискотэкой. По факту - просто показал местным какого он мнения о них. Не, вернее даже не так - ему даже демонстрировать свое отношение не пришлось, он просто не придал этому значения.
22:16:22 31-03-2026
вы уж извините, но в этом гадюшнике все и всегда курят! сколько летаю по работе, там дым столбом!! вот прикопались к бедросичу
23:03:45 31-03-2026
Штраф и извинения не то, денег у него не убудет, извинившись умоеца. Вот если бы на 15 суток с общественными работами это нормально. Этому перформансу аншлаг недели на две был бы гарантирован даже за деньги, но обязательно в местный бюджет для справедливости мироздания
03:48:11 01-04-2026
Гость (20:47:12 31-03-2026) Кто вообще это чучело пригласил на Алтай?... Ну так, навскидку тебе: зал в 4500 голов был полный. Стоимость билетов от 2500 до 20000 рублей, все раскуплены. 10
08:21:43 01-04-2026
Вот появилась причина отвлечь наше внимание от проблем нашей жизни.Сколько мурыжить можно это его нарушение?Лучше займитесь состоянием ветеринарной службы на селе,это гораздо важнее .
11:49:51 01-04-2026
Не закурил бы, и не было статейки, кучки гневных комментов.. А так народ развлекается, отвлекается от насущных проблем стараниями СМИ, переваривая сотни ненужных советов, предупреждений, фактов..
14:12:21 01-04-2026
этой м11ази Сигаретку в глотку надо было забить