Россиянам предрекли подорожание авиабилетов из‑за топливного сбора

Дороже примерно на 15 тысяч рублей станет летать в Турцию и на Мальдивы

31 марта 2026, 16:24, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из‑за повышения топливного сбора цены на авиабилеты могут вырасти на 10–15 тысяч рублей. По данным Baza, больше всего подорожание затронет популярные туристические направления — Турцию, Египет, страны Азии и Мальдивы.

Причина пересмотра тарифов российскими и зарубежными авиакомпаниями — рост цен на топливо на фоне конфликта вокруг Ирана, а также необходимость прокладывать маршруты в обход опасных зон.

Если до обострения ситуации топливный сбор, включенный в стоимость билетов, в среднем составлял 40–60 евро, то в марте ряд перевозчиков увеличили его в 1,5–2 раза. Поскольку сбор взимается за каждый сегмент перелета, итоговая доплата может достичь 10–15 тысяч рублей за билет.

Турагентства предупреждают: пассажирам чартерных рейсов в случае пересадки на рейс другой авиакомпании могут предложить доплатить за путевку.

Руководитель компании Lady On Travel Виктория Подольская в беседе с Telegram‑каналом отметила, что за год цены на авиабилеты почти удвоились. К примеру, стоимость перелета экономклассом на Мальдивы и обратно в начале июля выросла с примерно 70 тысяч до 135 тысяч рублей.

При этом туркомпании стараются не допускать резкого роста цен на путевки. В качестве альтернативы они предлагают скидки при перебронировании отмененных поездок — например, рекомендуют выбирать Египет вместо более дорогих направлений. Ранее аналитик предупредила о подорожании авиабилетов из‑за новых правил перевозок.