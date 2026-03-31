НОВОСТИОбщество

В Госдуме назвали бесперспективной идею шестидневной рабочей недели

Инициатива не имеет перспектив и не обсуждается в Госдуме

31 марта 2026, 17:43, ИА Амител

Работа, офис / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Виталий Милонов, депутат Госдумы, не поддержал предложение Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели. Бизнесмен утверждал, что это может помочь решить проблемы страны, пишет RT.

«Крупные предприниматели всегда будут защищать свои интересы в ущерб простым людям. Увеличение рабочей недели не улучшит экономику, а только вызовет недовольство среди населения», — заявил Милонов.

Он предложил сосредоточиться на повышении производительности труда, а не на ужесточении условий работы.

В свою очередь, Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, отметил, что идея Дерипаски о шестидневной рабочей неделе с 12-часовыми сменами не рассматривается. На данный момент такие вопросы не обсуждаются в правительстве.

Россия Работа рынок труда трудовые права

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:48:53 31-03-2026

Дерибаска - дыма без огня не бывает, так же как повышение пенсионного возраста - клятва на алтаре.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:22 31-03-2026

Обращать внимание на подобные заявления (о шестидневке) - с тем же успехом можно давать комментарии к высказываниям постоянных пациентов психдиспансеров.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

18:00:35 31-03-2026

А что делать то 6 дней? Чего дефицит ? Машин ВАЗ , телевизоров? Холодильников? И так уже никто ничего не покупает. Все в шоке от ндс и т.п,

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:08 31-03-2026

Юрий (18:00:35 31-03-2026) А что делать то 6 дней? Чего дефицит ? Машин ВАЗ , телевизор... беспилотников

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:27 31-03-2026

Нам обещали что и пенсионный возраст не поднимут!...
А потом - БАЦ! и подняли...!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:25 31-03-2026

Семь пятниц на неделе у власти: то четырёхдневку пророчит, то к шести рабочим дням призывает!?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:15 31-03-2026

наоборот о 5дневке все говорят, вот было-бы круто

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

06:45:31 01-04-2026

Страстное желание толстосумов к большинству:" Давай, ты сначала меня повозишь, а потом я на тебе покатаюсь".Это смысл жизни их, за блеском золота не видят и никогда не увидят людей, ибо " ..в угожденьи богу злата ...Сатана там правит бал, а люди гибнут за металл". Это нормальное явление при капитализме.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:34:22 01-04-2026

Да это ,не просто бесперспективная идея,а просто вызывающая и наглая.Вот он показатель" единства и сплочённости".Сами с жиру бесятся ,имея счета ,недвижимость ,яхты в странах наших врагов,а вы из последних сил, из кожи вон лезьте -увеличивайте их богатства.Какое доверие может быть к этим представителям эксплуататорского класса,если они в любой момент готовы оказаться в стане наших врагов?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров