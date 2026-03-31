В Госдуме назвали бесперспективной идею шестидневной рабочей недели
Инициатива не имеет перспектив и не обсуждается в Госдуме
31 марта 2026, 17:43, ИА Амител
Виталий Милонов, депутат Госдумы, не поддержал предложение Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели. Бизнесмен утверждал, что это может помочь решить проблемы страны, пишет RT.
«Крупные предприниматели всегда будут защищать свои интересы в ущерб простым людям. Увеличение рабочей недели не улучшит экономику, а только вызовет недовольство среди населения», — заявил Милонов.
Он предложил сосредоточиться на повышении производительности труда, а не на ужесточении условий работы.
В свою очередь, Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, отметил, что идея Дерипаски о шестидневной рабочей неделе с 12-часовыми сменами не рассматривается. На данный момент такие вопросы не обсуждаются в правительстве.
17:48:53 31-03-2026
Дерибаска - дыма без огня не бывает, так же как повышение пенсионного возраста - клятва на алтаре.
17:52:22 31-03-2026
Обращать внимание на подобные заявления (о шестидневке) - с тем же успехом можно давать комментарии к высказываниям постоянных пациентов психдиспансеров.
18:00:35 31-03-2026
А что делать то 6 дней? Чего дефицит ? Машин ВАЗ , телевизоров? Холодильников? И так уже никто ничего не покупает. Все в шоке от ндс и т.п,
21:15:08 31-03-2026
Юрий (18:00:35 31-03-2026) А что делать то 6 дней? Чего дефицит ? Машин ВАЗ , телевизор... беспилотников
19:35:27 31-03-2026
Нам обещали что и пенсионный возраст не поднимут!...
А потом - БАЦ! и подняли...!
20:32:25 31-03-2026
Семь пятниц на неделе у власти: то четырёхдневку пророчит, то к шести рабочим дням призывает!?
22:15:15 31-03-2026
наоборот о 5дневке все говорят, вот было-бы круто
06:45:31 01-04-2026
Страстное желание толстосумов к большинству:" Давай, ты сначала меня повозишь, а потом я на тебе покатаюсь".Это смысл жизни их, за блеском золота не видят и никогда не увидят людей, ибо " ..в угожденьи богу злата ...Сатана там правит бал, а люди гибнут за металл". Это нормальное явление при капитализме.
08:34:22 01-04-2026
Да это ,не просто бесперспективная идея,а просто вызывающая и наглая.Вот он показатель" единства и сплочённости".Сами с жиру бесятся ,имея счета ,недвижимость ,яхты в странах наших врагов,а вы из последних сил, из кожи вон лезьте -увеличивайте их богатства.Какое доверие может быть к этим представителям эксплуататорского класса,если они в любой момент готовы оказаться в стане наших врагов?