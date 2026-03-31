Инициатива не имеет перспектив и не обсуждается в Госдуме

31 марта 2026, 17:43, ИА Амител

Виталий Милонов, депутат Госдумы, не поддержал предложение Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели. Бизнесмен утверждал, что это может помочь решить проблемы страны, пишет RT.

«Крупные предприниматели всегда будут защищать свои интересы в ущерб простым людям. Увеличение рабочей недели не улучшит экономику, а только вызовет недовольство среди населения», — заявил Милонов.

Он предложил сосредоточиться на повышении производительности труда, а не на ужесточении условий работы.

В свою очередь, Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, отметил, что идея Дерипаски о шестидневной рабочей неделе с 12-часовыми сменами не рассматривается. На данный момент такие вопросы не обсуждаются в правительстве.