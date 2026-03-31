В апреле россиян ждут всего лишь восемь дней отдыха
В этом месяце нет праздничных выходных
31 марта 2026, 15:27, ИА Амител
В апреле россияне получат восемь дней отдыха при пятидневной рабочей неделе, хотя праздничных выходных в этом месяце не предусмотрено. Такую информацию сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
Эксперт пояснил, что перечень нерабочих праздничных дней закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ, и в апреле подобных дат нет. Он также напомнил, что последний период продолжительных выходных пришелся на период с 7 по 9 марта.
Ранее предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска выступил с инициативой изменить привычный график труда. Он предложил установить 12‑часовой рабочий день с 08:00 до 20:00 и перейти с пятидневной на шестидневную рабочую неделю, оставив россиянам лишь один выходной — воскресенье.
Против такой идеи высказался гендиректор компании "Стахановец" Дмитрий Исаев. По его мнению, переход на шестидневку может негативно сказаться на эффективности сотрудников и их самочувствии. Эксперт подчеркнул, что максимальная продуктивность, как правило, сохраняется лишь в течение четырех-пяти часов в день.
15:40:34 31-03-2026
Потрясающая новость - в апреле мы будем отдыхать по субботам и воскресеньям.
15:42:22 31-03-2026
А в мае -12. А в августе - 10. И что?
18:08:25 31-03-2026
Какое несчастье!
20:02:28 31-03-2026
Скоро работать придется 8 дней в неделю! По 25 часов в день!...
Иначе не выживешь...!
По крайней мере разговоры об этом уже пошли...