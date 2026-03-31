В Госдуме назвали условия снижения ставок по ипотеке до 12%
Это может сделать жилье доступнее для широкого круга россиян и стимулировать рынок недвижимости
31 марта 2026, 15:56, ИА Амител
К концу 2026 года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 12–13%, если инфляция замедлится, а ключевая ставка упадет, сообщил Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, пишет "Парламентская газета".
Аксаков подкрепил свои выводы прогнозом снижения инфляции до 4,5–5% к концу года. По его мнению, это создаст условия для уменьшения ключевой ставки, которая прогнозируется на уровне 10–11%.
«В условиях макроэкономической стабильности и денежно-кредитной политики понижение ключевой ставки напрямую повлияет на ипотечные ставки. Ставки начнут последовательно снижаться и достигнут 12–13%, что увеличит спрос на ипотечные кредиты среди граждан», — подчеркнул депутат.
Аксаков также отметил, что при ставке 12% ипотечный рынок может значительно вырасти.
Если же ставку снизят до 10%, спрос на кредиты увеличится еще сильнее, что может стимулировать строительство и улучшить жилищные условия граждан, заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что рекордные 430 млрд рублей взяли в ипотеку россияне в январе.
16:02:17 31-03-2026
Слава Богу, в проклятые девяностые купил квартиру и дом на свои кровные без ипотечной кабалы.
18:54:35 31-03-2026
Гость (16:02:17 31-03-2026) Слава Богу, в проклятые девяностые купил квартиру и дом на с... повезло тебе...
19:58:50 31-03-2026
Гость (16:02:17 31-03-2026) Слава Богу, в проклятые девяностые купил квартиру и дом на с... Откуда у вас в 90-е свои кровные!?...
Тогда ни кому не платили!
Может и ваши... но кровные получается чужие, раз из 90-х
01:05:17 01-04-2026
Гость (16:02:17 31-03-2026) Слава Богу, в проклятые девяностые купил квартиру и дом на с... В девяностые дышалось легче
18:54:13 31-03-2026
Могут если, инфляция замедлится, а ключевая ставка упадет. Фантазер!!!