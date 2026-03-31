Это может сделать жилье доступнее для широкого круга россиян и стимулировать рынок недвижимости

31 марта 2026, 15:56, ИА Амител

Квартира, ипотека / amic.ru

К концу 2026 года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 12–13%, если инфляция замедлится, а ключевая ставка упадет, сообщил Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, пишет "Парламентская газета".

Аксаков подкрепил свои выводы прогнозом снижения инфляции до 4,5–5% к концу года. По его мнению, это создаст условия для уменьшения ключевой ставки, которая прогнозируется на уровне 10–11%.

«В условиях макроэкономической стабильности и денежно-кредитной политики понижение ключевой ставки напрямую повлияет на ипотечные ставки. Ставки начнут последовательно снижаться и достигнут 12–13%, что увеличит спрос на ипотечные кредиты среди граждан», — подчеркнул депутат.

Аксаков также отметил, что при ставке 12% ипотечный рынок может значительно вырасти.

Если же ставку снизят до 10%, спрос на кредиты увеличится еще сильнее, что может стимулировать строительство и улучшить жилищные условия граждан, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что рекордные 430 млрд рублей взяли в ипотеку россияне в январе.