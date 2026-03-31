Минпромторг отложил новые правила утильсбора для авто из ЕАЭС
Рынок получил временную передышку, но ключевые риски остаются
31 марта 2026, 14:05, ИА Амител
Минпромторг отложил введение новых правил расчета утильсбора на автомобили из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не отказался от этого намерения. Документ дорабатывается, и дата его вступления в силу будет объявлена позже. Эксперты считают, что эти изменения могут привести к постепенному исчезновению с рынка импортных марок и сокращению ассортимента, пишет РБК.
По мнению автодилеров, ассортимент может уменьшиться, поскольку легальный ввоз и локальное производство не смогут полностью удовлетворить спрос на нишевые позиции, такие как премиальные бренды и редкие комплектации.
«Оценки влияния изменений на рынок разнятся: от 5% общего объема авторынка до 40–50% в премиальном сегменте. Цены в сегменте параллельного импорта могут вырасти на 5–20%, в то время как в массовом сегменте влияние будет менее значительным», – сообщает издание.
Эксперты не прогнозируют резкого роста цен, предполагая корректировку в пределах 1,5–2% из-за уменьшения скидок. Краткосрочный рост спроса в марте, вероятно, сменится более осторожным потреблением, учитывая перенос сроков введения новых правил расчета утильсбора с 1 апреля на более позднюю дату.
Ранее сообщалось, что новые правила утильсбора ударят по покупателям "серых" иномарок.
14:16:23 31-03-2026
Евразийцы приняли контрзаконы?
14:25:05 31-03-2026
Люди привыкли использовать тазик по назначению, а их пытаются убедить что на этом нужно безальтернативно ездить, заплатив нереальные деньги.