Рынок получил временную передышку, но ключевые риски остаются

31 марта 2026, 14:05, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минпромторг отложил введение новых правил расчета утильсбора на автомобили из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не отказался от этого намерения. Документ дорабатывается, и дата его вступления в силу будет объявлена позже. Эксперты считают, что эти изменения могут привести к постепенному исчезновению с рынка импортных марок и сокращению ассортимента, пишет РБК.

По мнению автодилеров, ассортимент может уменьшиться, поскольку легальный ввоз и локальное производство не смогут полностью удовлетворить спрос на нишевые позиции, такие как премиальные бренды и редкие комплектации.

«Оценки влияния изменений на рынок разнятся: от 5% общего объема авторынка до 40–50% в премиальном сегменте. Цены в сегменте параллельного импорта могут вырасти на 5–20%, в то время как в массовом сегменте влияние будет менее значительным», – сообщает издание.

Эксперты не прогнозируют резкого роста цен, предполагая корректировку в пределах 1,5–2% из-за уменьшения скидок. Краткосрочный рост спроса в марте, вероятно, сменится более осторожным потреблением, учитывая перенос сроков введения новых правил расчета утильсбора с 1 апреля на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что новые правила утильсбора ударят по покупателям "серых" иномарок.