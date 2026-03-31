В Алтайском крае с 1 апреля начнут продавать путевки в детские лагеря с 50%-й "скидкой"
Цена путевки в этом году составит 31 400 рублей, но краевой бюджет компенсирует половину стоимости
31 марта 2026, 14:36, ИА Амител
В Алтайском крае продажи путевок в детские оздоровительные лагеря стартуют 1 апреля. Об особенностях кампании текущего года рассказали в эфире радиошоу "Вести Алтай" "Первые".
Гостем студии стала Надежда Авхимович — директор краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" и региональный оператор детского отдыха в регионе. Она подтвердила, что к запуску продаж все готово.
Оформить заявку на путевку можно через информационную систему "Детский отдых" — на платформе camps.22edu.ru. В реестр организаций отдыха детей вошел 61 загородный лагерь, в их числе шесть санаториев и два палаточных лагеря, а также 828 городских пришкольных лагерей.
Цена путевки в этом году установлена в размере 31 400 рублей. При этом краевой бюджет компенсирует 50% ее стоимости для детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Таким образом, фактическая плата родителей за 14‑дневный отдых ребенка составит 15 700 рублей.
/// В любой лагерь с указанного сайта путевка столько стоит?? Зачем людей в заблуждение вводить...