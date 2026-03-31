Банки должны сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, но не обязаны автоматически блокировать их

31 марта 2026, 16:15, ИА Амител

Банковский перевод / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России нет ограничений на сумму банковских переводов, однако некоторые транзакции могут привлечь внимание финансовых учреждений, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова в беседе с агентством "Прайм". Она подчеркнула, что особенно крупные операции подлежат обязательному контролю, хотя это не всегда приводит к их автоматической заморозке.

«Банковские учреждения и налоговые службы внимательно мониторят все финансовые операции. Подозрения могут возникать при обнаружении необычной активности, такой как многочисленные переводы разным людям, суммы, значительно превышающие обычный оборот по карте, или попытки обойти лимиты путем дробления крупных сумм на мелкие», — пояснила Мягкова.

Федеральное законодательство не запрещает прямые переводы между физическими лицами. Тем не менее в Системе быстрых платежей существуют технические ограничения: можно перевести до 1 миллиона рублей без комиссии себе и до 100 тысяч рублей в месяц — другим людям. Банки имеют право вводить свои правила и обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях в рамках Федерального закона № 115-ФЗ.

Эксперт советует переводить крупные суммы с дебетовых карт, указывая цель перевода в комментариях, таких как "подарок" или "помощь родственнику", и избегать дробления значительных сумм на множество мелких платежей за короткий промежуток времени, чтобы не вызывать подозрений.

«Если ваши операции соответствуют обычной финансовой активности, волноваться не стоит», — заключила специалист.

