Эксперт объяснила, какие переводы могут вызвать подозрения у банков
Банки должны сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, но не обязаны автоматически блокировать их
31 марта 2026, 16:15, ИА Амител
В России нет ограничений на сумму банковских переводов, однако некоторые транзакции могут привлечь внимание финансовых учреждений, отметила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова в беседе с агентством "Прайм". Она подчеркнула, что особенно крупные операции подлежат обязательному контролю, хотя это не всегда приводит к их автоматической заморозке.
«Банковские учреждения и налоговые службы внимательно мониторят все финансовые операции. Подозрения могут возникать при обнаружении необычной активности, такой как многочисленные переводы разным людям, суммы, значительно превышающие обычный оборот по карте, или попытки обойти лимиты путем дробления крупных сумм на мелкие», — пояснила Мягкова.
Федеральное законодательство не запрещает прямые переводы между физическими лицами. Тем не менее в Системе быстрых платежей существуют технические ограничения: можно перевести до 1 миллиона рублей без комиссии себе и до 100 тысяч рублей в месяц — другим людям. Банки имеют право вводить свои правила и обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях в рамках Федерального закона № 115-ФЗ.
Эксперт советует переводить крупные суммы с дебетовых карт, указывая цель перевода в комментариях, таких как "подарок" или "помощь родственнику", и избегать дробления значительных сумм на множество мелких платежей за короткий промежуток времени, чтобы не вызывать подозрений.
«Если ваши операции соответствуют обычной финансовой активности, волноваться не стоит», — заключила специалист.
18:22:26 31-03-2026
Уходим, уходим, уходим, наступят времена по-чище (в части безнала)!
20:51:05 31-03-2026
Как-то переводил 200 т.р. родственнику. Банк всю душу вымотал звонками, расспросами, допросами, выяснениями, подключением службы безопасности, блокировками, разблокировками, требованиями ответить на кучу вопросов под запись и т.д. Дебильная банковская система РФ. Как можно с банками вообще взаимодействовать, если перевод больше 50-100 т.р. превращается в ад. Как крупные конторы деньги переводят, вообще представить сложно. И, судя по всему, дальше будет еще хуже.
22:19:19 31-03-2026
когда снимут ограничение на снятие наличных?! почему я свой доход не могу тратить как хочу??? почему не более 300 000 месяц-то?? заставляете сами же дробить бизнес