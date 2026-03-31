Эксперт: к 2030 году рак станет главной причиной смертности в мире

Это может произойти, так как во многих странах борьбе с онкозаболеваниями по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания

31 марта 2026, 16:58, ИА Амител

Вакцина, рак / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Доктор медицинских наук, хирург и член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи в беседе с РИА Новости заявила, что в ближайшие годы рак может обогнать сердечно‑сосудистые заболевания по уровню смертности.

Эксперт напомнила: сегодня рак уже входит в число ведущих причин смерти в мире, а прогнозы указывают, что к 2030 году он превзойдет сердечно‑сосудистые заболевания по показателю смертности.

При этом во многих странах проблеме не уделяют достаточного политического и финансового внимания. По словам Калеффи, это лишь усугубляет ситуацию в долгосрочной перспективе.

Особое беспокойство у специалиста вызывает ситуация в странах Латинской Америки: там недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение онкологических заболеваний.

В то же время государства с лучшими результатами обычно располагают более структурированными системами лечения рака — у них есть организованные программы и развитая сеть специализированных центров с необходимым оборудованием.

По мнению Калеффи, это позволяет существенно снижать уровень смертности. Кроме того, эксперт отметила, что в ближайшие десятилетия одной из ключевых проблем станет обеспечение равного доступа населения к своевременной диагностике и адекватному лечению.

Калеффи подчеркнула: чтобы повлиять на тревожные прогнозы, крайне важно разрабатывать и внедрять эффективные стратегии профилактики рака.