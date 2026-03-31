Эксперт: к 2030 году рак станет главной причиной смертности в мире
Это может произойти, так как во многих странах борьбе с онкозаболеваниями по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания
31 марта 2026, 16:58, ИА Амител
Доктор медицинских наук, хирург и член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи в беседе с РИА Новости заявила, что в ближайшие годы рак может обогнать сердечно‑сосудистые заболевания по уровню смертности.
Эксперт напомнила: сегодня рак уже входит в число ведущих причин смерти в мире, а прогнозы указывают, что к 2030 году он превзойдет сердечно‑сосудистые заболевания по показателю смертности.
При этом во многих странах проблеме не уделяют достаточного политического и финансового внимания. По словам Калеффи, это лишь усугубляет ситуацию в долгосрочной перспективе.
Особое беспокойство у специалиста вызывает ситуация в странах Латинской Америки: там недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение онкологических заболеваний.
В то же время государства с лучшими результатами обычно располагают более структурированными системами лечения рака — у них есть организованные программы и развитая сеть специализированных центров с необходимым оборудованием.
По мнению Калеффи, это позволяет существенно снижать уровень смертности. Кроме того, эксперт отметила, что в ближайшие десятилетия одной из ключевых проблем станет обеспечение равного доступа населения к своевременной диагностике и адекватному лечению.
Калеффи подчеркнула: чтобы повлиять на тревожные прогнозы, крайне важно разрабатывать и внедрять эффективные стратегии профилактики рака.
17:04:23 31-03-2026
Мрем как мухи...
17:14:37 31-03-2026
Кость (17:04:23 31-03-2026) Мрем как мухи... ... Эт точно, к сожалению. А нам втирают ,что продолжительность жизни увеличилась.
23:57:02 31-03-2026
Гость (17:14:37 31-03-2026) Эт точно, к сожалению. А нам втирают ,что продолжительность ... А толку с её якобы увеличения? Не в 75 помрешь так в 80. Но тело и разум уже все равно не те. Просто продление жизни в дряхлой оболочке. У женщин климакс и вовсе сдвинуть даже не смогли
01:15:59 01-04-2026
Гость (17:14:37 31-03-2026) Эт точно, к сожалению. А нам втирают ,что продолжительность ... Это по телевизору говорят, чтобы пенсионный возраст поднять.
01:16:55 01-04-2026
Сейчас у людей натуральное мясо и молоко вырежут и не к 2030, а гораздо раньше...