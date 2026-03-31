Такой день. Штраф Киркорову за курение в аэропорту Барнаула и рост промпроизводства

О главных событиях региона за 31 марта

31 марта 2026, 23:47, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаул вошел в число российских городов с самым заметным ростом цен на новостройки по итогам первого квартала. Стоимость квадратного метра в новых домах увеличилась на 13,2%.

Бийский городской суд Алтайского края вынес приговор бывшему начальнику специального управления МЧС города Бийска Виктору Великодному. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение свыше 600 миллионов рублей.

Филипп Киркоров получил штраф за курение в здании аэропорта Барнаула — об этом сообщила пресс‑служба транспортной полиции Алтайского края.

Для дальнейшей эксплуатации жилого дома № 37 на улице Тимуровской необходимо проведение противоаварийных мероприятий, однако целесообразность таких работ еще предстоит рассмотреть. Об этом власти Барнаула заявили в ходе выездного совещания.

Открытие нового терминала аэропорта Барнаула, которое изначально планировалось на 14 марта, перенесли на май — к началу летнего сезона. Об этом на коллегии алтайского Минтранса сообщил гендиректор барнаульского аэропорта Виталий Архипенко.

В Кулундинском районе завершено расследование резонансного уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на отлов безнадзорных животных. Перед судом предстанут индивидуальный предприниматель из Славгорода, его родственница и ветеринарный работник из Ярового.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил о росте объема промпроизводства в 2025 году. «В денежном выражении объем промышленного производства в регионе в прошлом году увеличился на 5%. Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции приблизилась к 850 миллиардам рублей», — рассказал глава региона.