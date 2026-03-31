В Алтайском крае появилась мобильная мастерская для ремонта инвалидных колясок

Проект позволит жителям региона получать техническую помощь на дому

31 марта 2026, 16:20, ИА Амител erid: 2W5zFHHrAPT

Ремонт инвалидного кресла / Фото: АНО "Поколения"

В Алтайском крае запускают мобильную мастерскую по ремонту инвалидных колясок. Социальный проект реализует команда АНО "Поколения" из Барнаула, которая победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на обеспечение людей с ограниченными возможностями качественным сервисным обслуживанием и ремонтом индивидуальных средств передвижения.

Формат работы предполагает выезд специалистов на дом. Мастера будут проводить диагностику и устранять неисправности на месте, что значительно упростит процесс получения помощи. Воспользоваться услугами мобильной мастерской смогут жители края с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды и участники специальной военной операции.

Инициативу реализуют при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на создание более комфортных условий и поддержку социальной интеграции людей с особыми потребностями.

Телефон специалиста по ремонту: +7-963-500-24-77.

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 36, офис 203

Телефон: 8-960-960-63-96

E-mail: pokoleniy22@yandex.ru

АНО "Поколения", ИНН 2222902116

