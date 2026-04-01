Водители большегрузов на Алтае массово скрывают номера во избежание штрафов за перегруз

Штрафы просто меньше

01 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Большегруз на трассе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае водители большегрузных автомобилей начинают скрывать номера своих транспортных средств, чтобы избежать штрафов за перегруз. Эта проблема приобрела особую актуальность, поскольку несоответствие весовых ограничений на дорогах региона становится причиной нарушений и опасных ситуаций. Об этом в ходе коллегии Минтранса рассказал руководитель Алтайавтодора Василий Мотуз.

По его словам, несмотря на внедрение системы весогабаритного контроля, эффективность работы которой снижается из-за умышленного закрытия номеров, штрафы за перегруз остаются невысокими. Водители стремятся избежать их, нарушая при этом правила дорожного движения.

«К сожалению, водители большегрузов, чтобы избежать штрафов за перегруз, начинают скрывать номера своих транспортных средств. Это создает дополнительные трудности в контроле за соблюдением правил и снижает эффективность существующих систем измерения. Нам необходимо усилить контроль, чтобы предотвратить такие нарушения и обеспечить безопасность на дорогах региона. Важно, чтобы система работала без сбоев, и все нарушители были наказаны в рамках закона», — сообщил Василий Мотуз.

На территории Алтайского края функционирует 16 автоматических пунктов измерения параметров транспортных средств. Они позволяют защитить дорогу от высокогабаритного транспорта. Не секрет, что многие большегрузы — особенно в жаркую погоду — разрушают дорожное полотно, поэтому власти региона стараются не допустить этого. Новый комплекс способен не только фиксировать габариты машин, но и выявлять нарушение правил дорожного движения. Это позволит сократить до минимума поток транспорта со сверхнормативными нагрузками. Прерывать движение для фиксирования нарушений не нужно.