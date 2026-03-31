Мэр Новосибирска подвел итоги зимней уборки и рассказал о планах развития города

Ликвидация пробок на новом мосту, строительство метро и ремонт Красного проспекта — объем работ колоссален

31 марта 2026, 15:44, ИА Амител

Максим Кудрявцев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в интервью Радио "Комсомольская правда" подвел итоги зимней уборки города и рассказал о ключевых инфраструктурных планах. За время его работы в городе внедрили принцип единоначалия. Теперь за уборку в каждом районе отвечает его глава.

Численность дорожных рабочих увеличили с 170 до 400 человек, а сотрудников ручного труда — до 450. На это выделили почти 300 млн рублей. Зарплаты дорожным рабочим подняли до 60–65 тыс. рублей, водителям и механизаторам — до 90–110 тыс. рублей.

За два года приобрели 175 единиц спецтехники. Сейчас в городе 800 единиц, для полного укомплектования нужно еще 400. На создание идеальной системы уборки требуется 5 млрд рублей плюс около 1 млрд рублей ежегодно на ее содержание.

Объем вывезенного снега вырос с 1800 до более 2700 куб. метров. Изменили подход к противогололедным средствам: вместо низкокачественного песка используют отсевы горных пород и качественные песко‑соляные смеси.

Также новосибирский мэр рассказал о новом мосте: первые дни эксплуатации сопровождались пробками из‑за неполного ввода развязок.

Власти приняли компенсирующие меры — выделенные полосы, дорожные знаки, а после завершения всех работ и перестройки трамвайных путей ситуация улучшится, уверен градоначальник.

В сфере метростроения спроектирован левоперегонный тоннель "Березовая Роща" — "Золотая Нива". Стоимость составила 3 млрд рублей, проект сейчас находится на госэкспертизе.

Также готовится генеральная схема развития метрополитена — она определит приоритеты строительства новых станций. Сообщается, что за последние 15 лет до прошлого года в Новосибирске не открыли ни одной новой станции, но опыт запуска "Спортивной" дает основу для дальнейшего развития.

Также намерены начать реконструкцию улицы Ленина. Сейчас работы находятся на стадии дизайн‑проектирования, будет учтено мнений горожан и экспертов. Планируется ремонт фасадов, организация "чистого неба", а именно перенос сетей в кабельную канализацию, и проработка деталей — от парковок до колористики города.

Дополнительно прорабатывается капитальный ремонт Красного проспекта: первый этап — участок от начала проспекта до площади Ленина (бордюры, тротуары, фонари, газоны), затем — оставшаяся часть.