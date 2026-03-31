В России роман Рэя Брэдбери будут маркировать по закону о пропаганде наркотиков
В перечне маркировок оказались и произведения Пелевина, Лукьяненко, Кинга, Паланика и Мураками
31 марта 2026, 14:44, ИА Амител
В России один из переводов романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" будут маркировать согласно закону против пропаганды наркотиков, пишет РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Они предусматривают ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.
На сайте Российского книжного союза (РКС) опубликован отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке. Реестр создан издателями для саморегулирования, чтобы минимизировать риски штрафов и выработать единую правоприменительную практику.
В списке оказались не только современные произведения Пелевина, Лукьяненко, Кинга, Паланика и Мураками, но и классика. Как пояснила председатель комитета РКС Елена Бейлина, переводы классической литературы, выполненные и опубликованные после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. Старые переводы маркировке не подлежат.
Перевод романа Брэдбери, попавший в перечень, выполнен Виталием Бабенко в 2025 году и выпущен издательством "Эксмо". При этом издательство выпускало этот роман и в других переводах.
Минцифры утвердило порядок маркировки произведений, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотиках.
Маркировка предусматривает предупреждающий знак и текст на обложке. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается наклейка. Упоминание наркотиков в книгах возможно только для аудитории 18+.
14:52:58 31-03-2026
Допустили до принятия законов людей "Шариковых", теперь будем плоды пожинать, Вася Шукшин наверное со своей Калиной красной вообще их цензуру бы не прошел - чего стоил эпизод с праздником души!
15:26:02 31-03-2026
Медведь-шатун (14:52:58 31-03-2026) Допустили до принятия законов людей "Шариковых", теперь буд... Кстати, и Булгакова тоже маркировать за его молодого врача? Да и сам он...
14:59:01 31-03-2026
Это очень правильно, теперь после пресечения Бредбери , необходимо обратить внимание на Анну Каренину, Льва Толстого , блудницу и наркоманку пропагандирующую суицид!
Мы хотим поимённо знать, для проявления благодарности, всех лиц причастных к составлению списка.
15:06:16 31-03-2026
МУ-МУ вне закона
15:08:17 31-03-2026
А дальше - неугодные книги сжигать начнут. Брэдбери об этом и писал...
15:53:21 31-03-2026
Olga (15:08:17 31-03-2026) А дальше - неугодные книги сжигать начнут. Брэдбери об этом ... Ага и факельные шествия начнут проводить без согласования.
21:28:57 31-03-2026
Olga (15:08:17 31-03-2026) А дальше - неугодные книги сжигать начнут. Брэдбери об этом ... А во времена одного правителя (стесняюсь имя-фамилию и страну написать) книги жгли не в романе .
15:17:27 31-03-2026
А еще меня "умиляет" реклама одной марки машины, крутой, которая летит через горы. А внизу титры "Не повторять, это вымышленный трюк." Только у меня ощущение, что вокруг одни идиоты?
15:35:01 31-03-2026
Внимательный из Б (15:17:27 31-03-2026) А еще меня "умиляет" реклама одной марки машины, крутой, кот...
Больше умиляет текст об опасности курения перед началом боевика, в котором будет избиения, изнасилования, пытки и куча трупов, убитых с помощью взрывов, роботов, огнестрела, холодного оружия, рукопашного боя и всех подвернувшихся под руку предметов. Но будьте осторожны - Курение убивает!
15:30:05 31-03-2026
Я все жду, когда у нас будет разрешенный перечень книг, и продавать их будут только по паспорту. И как в случае использования впн, чтение книг будет считаться отягчающим обстоятельством в суде
15:40:17 31-03-2026
А в демонстрируемых по ТВ фильмах сигареты в пальцах на экране размываются чтобы люди побыстрее о них позабыли........И в голове оставалась только суть .....
16:00:44 31-03-2026
политиканы - правят бал, и я считаю, что эта дурь очень хорошо организована
16:02:27 31-03-2026
Надо в библиотеках выделить уголок 18+. Он будет самый посещаемый. Вместо того, чтобы рыскать по всему рынку печатной продукции - он будет отобран "добрыми людьми". Лучший ход для пропаганды этих книг - запрет в свободном доступе.
17:21:25 31-03-2026
Отлично) Ну вы же сами этого хотели. Или кто-то всерьез думал, что если часть общества дискриминировать по какому-либо признаку, то потом ровно эта же дискриминация не докатится и до вас? Так что кушайте, там еще с прокатными удостоверениями фильмов будет феерия.
17:23:15 31-03-2026
Впервые эт у книгу прочёл в возрасте 11 лет, в далёком 1970-м. А издана она была году в 56-57. В СССР практически всё самое лучшее и переводили, и издавали, и показывали. И я наркоманом не стал, и идеи коммунизма не померкли. А Брэдбери перечитываю всю жизнь, несмотря ни на каких "чудаков" на букву "М".
20:32:41 31-03-2026
Вот к чему приводит введение т.н. ИИ и при этом отказ от здравого смысла. Погодите, скоро "искусственный интеллект" начнёт всем вообще приговоры в судах выносить на основании содержания личных страничек в соцсетях. Вместе поржём, когда сами себя арестовывать начнут. Причём, без сомнения в стеклянных глазах.
20:34:17 31-03-2026
А "Шерлок Холмс" и "Человек-невидимка" - вообще сплошная уголовщина!🤣🤣🤣🤣
20:36:48 31-03-2026
В "Городке" есть сюжет, в котором Уильям наш Шекспир является к режиссеру, который на него, так сказать, замахнулся...
🤣
21:19:29 31-03-2026
Да когда уже запретят запрещальщиков(((((((((((((((((
21:25:32 31-03-2026
"Воскресение" Л.Толстой, "Преступление и наказание" Ф.Достоевский - аморалка.