В России роман Рэя Брэдбери будут маркировать по закону о пропаганде наркотиков

В перечне маркировок оказались и произведения Пелевина, Лукьяненко, Кинга, Паланика и Мураками

31 марта 2026, 14:44, ИА Амител

В России один из переводов романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" будут маркировать согласно закону против пропаганды наркотиков, пишет РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу изменения в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Они предусматривают ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков.

На сайте Российского книжного союза (РКС) опубликован отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке. Реестр создан издателями для саморегулирования, чтобы минимизировать риски штрафов и выработать единую правоприменительную практику.

В списке оказались не только современные произведения Пелевина, Лукьяненко, Кинга, Паланика и Мураками, но и классика. Как пояснила председатель комитета РКС Елена Бейлина, переводы классической литературы, выполненные и опубликованные после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. Старые переводы маркировке не подлежат.

Перевод романа Брэдбери, попавший в перечень, выполнен Виталием Бабенко в 2025 году и выпущен издательством "Эксмо". При этом издательство выпускало этот роман и в других переводах.

Минцифры утвердило порядок маркировки произведений, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотиках.

Маркировка предусматривает предупреждающий знак и текст на обложке. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается наклейка. Упоминание наркотиков в книгах возможно только для аудитории 18+.