Инициативу об ограничении "обвинительной информации" в СМИ отозвали
Госсовет Татарстана попросил снять документ с рассмотрения
31 марта 2026, 22:06, ИА Амител
Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал проект инициативы об ограничении распространения "обвинительной информации" в СМИ, сообщила пресс-служба Госдумы.
Документ был направлен на экспертизу в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании, однако после решения автора Госсовет республики попросил снять его с рассмотрения.
Напомним, законопроектом предлагалось ограничить распространение обвинительной информации в СМИ и соцсетях до вступления судебного решения в законную силу. Предусматривалось введение понятия "обвинительная информация", под которыми понимались сведения, формирующие вывод о совершении конкретным лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий. Также предлагалось ввести штрафы от 100 тысяч до 2 млн рублей.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал эту инициативу спорной, а также призвал депутатов ответственнее относиться к подобным идеям и "не создавать напряжение в обществе".
22:27:48 31-03-2026
Противоречит Недонесение о преступлении является преступным деянием и регулируется ст. 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.
22:34:17 31-03-2026
Да говорит: мы сами такое пишем это же совсем будет