Инициативу об ограничении "обвинительной информации" в СМИ отозвали

Госсовет Татарстана попросил снять документ с рассмотрения

31 марта 2026, 22:06, ИА Амител

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал проект инициативы об ограничении распространения "обвинительной информации" в СМИ, сообщила пресс-служба Госдумы.

Документ был направлен на экспертизу в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании, однако после решения автора Госсовет республики попросил снять его с рассмотрения.

Напомним, законопроектом предлагалось ограничить распространение обвинительной информации в СМИ и соцсетях до вступления судебного решения в законную силу. Предусматривалось введение понятия "обвинительная информация", под которыми понимались сведения, формирующие вывод о совершении конкретным лицом противоправных, недобросовестных либо наносящих вред действий. Также предлагалось ввести штрафы от 100 тысяч до 2 млн рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал эту инициативу спорной, а также призвал депутатов ответственнее относиться к подобным идеям и "не создавать напряжение в обществе".