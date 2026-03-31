В Рубцовске в жилом доме обрушился потолок

СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку

31 марта 2026, 15:33, ИА Амител

В Рубцовске обрушился потолок / Фото: прокуратура Алтайского края

В Рубцовске в жилом доме на улице Красной, 88, рухнул потолок. Квартира находится на втором этаже. Семилетний мальчик успел увернуться в последний момент — чудом никто не пострадал, сообщили в соцсетях.

Жильцы утверждают, что балка была сгнившей, а жалобы отправляли давно. Однако никаких мер не принимали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи дадут оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание дома.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения жилищного законодательства. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела. Проверка продолжается.

Гость

15:40:34 31-03-2026

Рубцовск - город контрастов.

Гость

15:42:01 31-03-2026

Уж сколько раз люди писали, чтобы старый фонд в крае начали ремонтировать! В один день столько сообщений про аварийные дома! Ужас!

Гость

16:09:35 31-03-2026

Гость (15:42:01 31-03-2026) Уж сколько раз люди писали, чтобы старый фонд в крае начали ... Дома из шлакоблоков с деревянными перекрытиями ремонтировать ? Вы серьезно ?

Кхм...

20:20:31 31-03-2026

Гость (16:09:35 31-03-2026) Дома из шлакоблоков с деревянными перекрытиями ремонтировать... Какие ваши предложения? Выгнать людей на улицу, дав им по стотыщ в зубы?

Шинник

15:44:12 31-03-2026

штраф до 300к. или
обязательные работы до 360 часов или
ограничение/лишение свободы до 2 лет

Гость

15:51:27 31-03-2026

верим. ЕР "непричём"?

Гость

16:35:41 31-03-2026

Многие старые дома утеплены методом насыпки 20-30 см шлака на потолочные перекрытия.
Шлак со временем впитывает влагу и становится тяжелее. Плюс от влаги гниют балки. И эти тонны проваливаются внутрь квартиры.
Решение простое. Убирать шлак и запенивать типа пеноизолом. Веса меньше в 100 раз, тепла больше

Кхм...

20:22:17 31-03-2026

Гость (16:35:41 31-03-2026) Многие старые дома утеплены методом насыпки 20-30 см шлака н... Сколько веков используют в домостроении в качестве термоизоляции пеноизол? Спасибо.

Гость

20:10:42 31-03-2026

Очередное позорное пятно в Алтайском крае.

Гость

23:59:13 31-03-2026

Бедовый город

