В Рубцовске в жилом доме обрушился потолок
СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку
31 марта 2026, 15:33, ИА Амител
В Рубцовске в жилом доме на улице Красной, 88, рухнул потолок. Квартира находится на втором этаже. Семилетний мальчик успел увернуться в последний момент — чудом никто не пострадал, сообщили в соцсетях.
Жильцы утверждают, что балка была сгнившей, а жалобы отправляли давно. Однако никаких мер не принимали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи дадут оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание дома.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения жилищного законодательства. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела. Проверка продолжается.
15:40:34 31-03-2026
Рубцовск - город контрастов.
15:42:01 31-03-2026
Уж сколько раз люди писали, чтобы старый фонд в крае начали ремонтировать! В один день столько сообщений про аварийные дома! Ужас!
16:09:35 31-03-2026
Гость (15:42:01 31-03-2026) Уж сколько раз люди писали, чтобы старый фонд в крае начали ... Дома из шлакоблоков с деревянными перекрытиями ремонтировать ? Вы серьезно ?
20:20:31 31-03-2026
Гость (16:09:35 31-03-2026) Дома из шлакоблоков с деревянными перекрытиями ремонтировать... Какие ваши предложения? Выгнать людей на улицу, дав им по стотыщ в зубы?
15:44:12 31-03-2026
штраф до 300к. или
обязательные работы до 360 часов или
ограничение/лишение свободы до 2 лет
15:51:27 31-03-2026
верим. ЕР "непричём"?
16:35:41 31-03-2026
Многие старые дома утеплены методом насыпки 20-30 см шлака на потолочные перекрытия.
Шлак со временем впитывает влагу и становится тяжелее. Плюс от влаги гниют балки. И эти тонны проваливаются внутрь квартиры.
Решение простое. Убирать шлак и запенивать типа пеноизолом. Веса меньше в 100 раз, тепла больше
20:22:17 31-03-2026
Гость (16:35:41 31-03-2026) Многие старые дома утеплены методом насыпки 20-30 см шлака н... Сколько веков используют в домостроении в качестве термоизоляции пеноизол? Спасибо.
20:10:42 31-03-2026
Очередное позорное пятно в Алтайском крае.
23:59:13 31-03-2026
Бедовый город