В Рубцовске в жилом доме обрушился потолок

СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку

31 марта 2026, 15:33, ИА Амител

В Рубцовске обрушился потолок / Фото: прокуратура Алтайского края

В Рубцовске в жилом доме на улице Красной, 88, рухнул потолок. Квартира находится на втором этаже. Семилетний мальчик успел увернуться в последний момент — чудом никто не пострадал, сообщили в соцсетях.

Жильцы утверждают, что балка была сгнившей, а жалобы отправляли давно. Однако никаких мер не принимали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи дадут оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание дома.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку исполнения жилищного законодательства. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела. Проверка продолжается.