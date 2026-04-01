Против строительной компании выдвинули сразу два иска, причем оба уже были приняты арбитражным судом в работу

01 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Газ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

"Газпром межрегионгаз Новосибирск" — подразделение "Газпрома", поставляющее газ в Новосибирской области, Алтайском крае и ряде других сибирских регионов, — подало сразу два крупных иска против многострадальной барнаульской компании "ПР-Холдинг", прославившейся двумя проблемными долевыми "долгостроями" в Барнауле. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.

Иски зарегистрированы в феврале и марте 2026 года. В обоих случаях истец требует от "ПР-Холдинга" суммы, которые компания, согласно его позиции, задолжала за поставленный газ. Причем суммы эти довольно впечатляющие: в первом иске речь идет о 993 тысячах рублей, во втором — об 1,37 млн рублей.

Спорная задолженность в обоих случаях возникла достаточно недавно. Так, в февральском иске речь идет о долгах, накопившихся с октября по ноябрь 2025 года. В мартовском — и вовсе о периоде с декабря 2025 года по январь 2026 года. Оба исковых заявления истец подал с соблюдением всех правил, а потому они получили дальнейшее движение.

«Исковое заявление принять к производству Арбитражного суда Алтайского края и возбудить производство по делу», — сказано в определениях суда по обоим искам.

Напомним, "ПР-Холдинг" — компания, которую на сегодняшний день официально возглавляет барнаульский бизнесмен Евгений Клейнатовский (впрочем, неофициально ее связывали с ним уже давно). В 2025 году суд Центрального района Барнаула признал предпринимателя виновным по статьям 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") и 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору").

К приговору Клейнатовского привело строительство его же компанией "ГазТеплоСнаб" жилого дома с квартирами для сирот в Белокурихе. Стройку затянули, договоры с будущими жильцами расторгли, а жилье распродали за большую стоимость. При этом сейчас разворачивается еще один процесс против бизнесмена: на этот раз — связанный уже с "ПР-Холдингом" и строительством в Барнауле.

Теперь бизнесмена обвиняют в мошенничестве. С 2016 по 2023 год он привлекал деньги дольщиков для строительства ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской в Барнауле, однако, по версии обвинения, часть этих средств Клейнатовский мог присвоить. При этом сам ЖК в 2024 году сдали, однако до надлежащего состояния его планируют довести в первом квартале 2026 года. Другой проблемный ЖК-долгострой "ПР-Холдинга" — "Полярная звезда" на улице Папанинцев — достроили в декабре 2025 года.