В Казани школу эвакуировали после письма от "сообщника" Галявиева

В школе № 67 в Казани прошла эвакуация из-за письма от злоумышленника. Послание якобы отправил "сообщник" Ильназа Галявиева.
"На почту школы сегодня до уроков пришло письмо, его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были предприняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы", – рассказал ТАСС источник.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
После массового убийства со стрельбой в казанской гимназии президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.
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