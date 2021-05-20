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Новости

Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень

, ИА "Амител"
По его словам, страны достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия
Фото: politexpert.ru

Фото: politexpert.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил российско-китайские отношения. По его словам, сейчас они вышли на самый высокий уровень, пишет РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Россия и Китай достигли "существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях".

"Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", – сказал он на онлайн-церемонии старта строительства блоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не уйдёт в отпуск этим летом. По его словам, должность главы государства попросту не позволяет ему выбиться из рабочего процесса более чем на несколько дней.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

20.05.2021 08:54
- гость -

Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень

Русский с китайцем братья навек,
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас.

Припев:
Москва - Пекин, Москва - Пекин,
Идут, идут вперёд народы
За светлый труд, за прочный мир
Под знаменем свободы.

Слышен на Волге голос Янцзы,
Видят китайцы сиянье Кремля.
Мы не боимся военной грозы,
Воля народов сильнее грозы,
Нашу победу славит Земля.

Припев.
В мире прочнее не было уз,
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз,
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай!

никогда небыло такого, и вот опять )))

20.05.2021 09:21
- гость -

Чудес не бывает. Как и ожидалось, продадут родину за бесценок.

20.05.2021 09:27
Fkt

пакт Риббентропа и Молотова ничему не научил Володьку. Думает с игры с Китаем приведут к другому результату.

20.05.2021 09:38
- гость -

20.05.2021 09:27
Fkt
пакт Риббентропа и Молотова ничему не научил Володьку.

так оне ждут-с мюнхенского сговора, ну эта что-б хронологию не нарушать...

20.05.2021 09:39
- гость -

20.05.2021 09:27
Fkt

Где ты игры увидел? Нормальное экономическое сотрудничество. Сравни с сотрудничеством США и их европейскими шестерками.

20.05.2021 10:06
krash

пока нам от дружбы этой только лес бешенной скоростью вывозят. и земли отдают под уничтожение. даже фашисты такое не тварили

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