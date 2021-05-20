Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень

Президент РФ Владимир Путин оценил российско-китайские отношения. По его словам, сейчас они вышли на самый высокий уровень, пишет РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Россия и Китай достигли "существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях".

"Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", – сказал он на онлайн-церемонии старта строительства блоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не уйдёт в отпуск этим летом. По его словам, должность главы государства попросту не позволяет ему выбиться из рабочего процесса более чем на несколько дней.