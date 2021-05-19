В Минпромторге заявили об отсутствии диктата цен в России

В России отсутствует диктат цен, кроме того, нельзя говорить и о доминировании крупных продуктовых сетей на рынке. Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передаёт ТАСС.

"Говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится", – объявил министр.

По словам Мантурова, в настоящее время на топ-10 продуктового ретейла приходится лишь четверть рынка. И в целом уровень консолидации розничных сетей в стране существенно отстаёт от заграничных показателей.

Ранее в Минсельхозе РФ прокомментировали информацию о возможном росте цен на сахар. В ведомстве работают над методами регулирования ситуации.