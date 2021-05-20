Эксперт рассказал о связи коронавируса с онкологическими заболеваниями

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков считает, что коронавирус не может повлиять на онкозаболевания.

В беседе с РИА Новости специалист сообщил, что COVID-19, как и любое вирусное заболевание, влияет на организм: инфекция может как отсрочить лечение, так и не дать возможности лечиться и довести человека до смерти.

"Но на заболеваемость раком, я думаю, что никак не должен влиять", – подытожил врач.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что каждый эпизод заражения коронавирусом сокращает продолжительность жизни. По её словам, согласно статистике, в развитых странах этот показатель уже снизился в среднем на 1,5-2 года.