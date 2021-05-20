Часть барнаульской гостиницы "Алтай" продают за 49 млн рублей

В Барнауле часть исторического здания гостиницы "Алтай" продают за 49 млн рублей. Общая площадь недвижимости составила 873 квадратных метра, пишет "Толк".

Речь идёт о подвале здания и первых двух этажах, в которых размещаются заведения общепита с подсобными помещениями: кухнями, холодильными камерами и кабинетами. Часть занимает лаундж-бар "Абдула, поджигай", другая часть, где раньше был ресторан "Вилка-Ложка", пустует.

По данным издания, помещениями владеет бизнесмен из Новосибирска. Он продаёт сразу всё, отдельную площадь выкупить не получится. При этом риелторы утверждают, что развивать здесь что-то другое, за исключением общепита, будет сложно.

Владелец же основной части здания – предприниматель Нодар Шония – выкупать помещения не планирует. Дело в том, что цена на них ему показалась слишком высокой. Тем не менее интерес среди других покупателей всё же имеется.

Ранее сообщалось, что исторический особняк Дом купца Шадрина в Барнауле обрёл нового собственника. Здание, в котором ранее располагался ресторан "Русский чай", за 15,6 млн рублей выкупила малоизвестная фирма.