"Я позвоню министру". Томенко потребовал снизить сейсмичность для соцобъектов края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал срочно решить вопрос о снижении сейсмичности для объектов соцкультбыта. Об этом он заявил на заседании правительства 19 мая. Глава региона напомнил, что повышенные нормативы для жилых домов отменили ещё в январе 2021 года, но для школ, больниц и детсадов показатели менять не стали, и сейчас непонятно, как их проектировать и строить.

"Что касается жилья, там решён вопрос. Но вот по всем остальным объектам изменений в закон не внесено. Что делают наши государственные и муниципальные заказчики? Они работают над этими проектами по существующим правилам? Мы же сейчас их поменяем, я надеюсь, вместе с правительством страны и Минстроем доведём вопрос до конца. Им перепроектировать придётся?" – поинтересовался губернатор.

Региональный министр строительства Иван Гилев ответил, что сейчас все проекты разрабатывают с учётом прежних нормативов (то есть 6-7 баллов, до изменений 2020 года, – прим. ред.), так как разрешительная документация на них (градостроительный план земельного участка, – прим. ред.) получены до вступления изменений в силу.

"Проекты, которые осуществляются сегодня, делаются в логике прежней сейсмичности. У нас вопрос сейсмичности касается не всей территории края. Новшества коснулись барнаульской зоны и её окрестностей. В бийской зоне, например, повышенная сейсмика была, она сохранилась и будет сохранена. Пока вопросов о том, что надо проектировать с новой сейсмикой, не возникало. Тем не менее мы ожидаем решения со стороны Минстроя. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков отчитывается, что вопрос решается, но пока результата нет", – ответил Гилев.

Тогда губернатор предложил свою помощь в решении вопроса: "Может быть, я сам позвоню министру, зампреду правительства. Давайте этот вопрос доведём до логического конца. То, что с жильём решили, это хорошо, но надо и социальной инфраструктурой заниматься. Промышленные объекты строят, реконструируют, всё нормально должно происходить".

Что известно о повышении сейсмичности в регионе?

Сейсмичность для Алтайского края (как и для некоторых других регионов страны) изменили 1 августа 2020 года. Согласно новому документу, при строительстве зданий теперь нужно учитывать возможность землетрясений в 7 и 8 баллов. До этого объекты возводили с устойчивостью к 6 баллам.

Эксперты опасались, что из-за новых норм стоимость строительства могла возрасти минимум на 30%, жильё стало бы недоступным для населения, а многим девелоперам и заводам стройматериалов пришлось бы закрыться.

Строители и власти Алтайского края регулярно направляли в федеральный Минстрой и правительство письма с требованиями пересмотреть принятые нормативы.

В итоге 29 января 2021 года министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин подписал приказ, который отменил повышенные требования к сейсмической безопасности зданий. Правда, изменения коснулись только жилых зданий, а вот для социальных объектов (школ, больниц, детсадов) остались на уровне 7 и 8 баллов.