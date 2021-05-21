Более двух тонн кокаина пытались провезти в Россию в бананах

Полиция Эквадора нашла спрятанный контейнер, внутри которого находилось 2,14 тонны кокаина, расфасованного по бананам. Отправить всё это должны были в Россию, сообщают "Известия".

Власти отметили, что это крупнейшая партия наркотиков с начала года. Вещество обнаружила служебная собака в момент погрузки контейнера.

Стоимость изъятых наркотиков, по меркам Эквадора, составляет четыре миллиона долларов. Прибыв в Россию, партия могла вырасти в цене до 127 миллионов долларов.

Всего правоохранители обнаружили на месте 2121 сверток с наркотическим веществом.

Ранее сообщалось, что 17-летний житель одного из сёл Ключевского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.