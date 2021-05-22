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Новосибирца осудят за убийство, совершённое 28 лет назад в Барнауле

, ИА "Амител"
Сейчас преступник находится под стражей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 1993 году в институте культуры в Барнауле нашли тело 61-летней женщины, которая работала сторожем. Убийцей оказался студент оркестрового отделения.

Мужчина поругался с женой и собирался переночевать в одной из аудиторий института. Сторож стала выгонять его, и тогда молодой человек взялся за нож. Он нанёс женщине около 18 ударов ножом и столько же отбойным молотком для мяса. 

Экспертиза выявила у студента психические расстройства, его отправили в психиатрическую больницу. Из лечебницы он сбежал и скрылся в Новосибирске. 

Спустя два года он избил сожительницу снова и попал в поле зрения правоохранителей. По результатам экспертизы мужчину вновь отправили лечиться.

"Но весь казус ситуации в том, что когда его привлекли за грабёж, то сняли его с розыска, он ушёл со всех баз, потому что был найден, привлечён к ответственности и находился на лечении. Что на тот момент в истории было, сколько он находился в лечебнице – никто не знает", – рассказали в региональном СК.

Весной 2021 года дело убийцы вновь начали рассматривать, но из-за истекшего срока давности его отпустили из зала суда. Семья убитой женщины подала апелляцию, и дело вновь направили в суд.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.05.2021 12:45
Виктор

Так срок давности в отношении этого преступления всё-таки истёк или нет?

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