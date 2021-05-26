Травмоопасный транспорт. Существуют ли правила дорожного движения для электросамокатов?

Любители самокатов пренебрегают правилами дорожного движения и часто создают на дорогах аварийные ситуации. С такими жалобами барнаульцев обращаются в ГИБДД и просят принять меры. "Самокатчики" уверены, что к ответу их никто привлечь не может: ведь фактически мелкий электротранспорт в правилах дорожного движения РФ не прописан. Однако в ГИБДД уверяют, что это не совсем так и привлечь к ответственности провинившегося любителя самокатов все же можно. Какие правила обязаны соблюдать "самокатчики" и за что им может грозить наказание, разбирался amic.ru.
Создатели аварийных ситуаций
С потеплением в Алтайском крае увеличилось количество "электросамокатчиков", которые создают на дорогах аварийные ситуации, сказали в региональном ГИБДД. В основном по пешеходным тротуарам гоняют подростки, которым с 14 лет разрешено брать электросамокаты в аренду. Они разгоняются до большой скорости и иногда не успевают затормозить и врезаются в прохожих, травмируя людей и себя.
"Я мастер спорта по велоспорту, и то опасаюсь людей на электросамокатах, потому что знаю нюансы этой конструкции. Это не велосипед, на котором легко сделать манёвр на тротуаре. Они неповоротливы и трудны в управлении, манёвр на них не сделаешь, любая кочка – риск упасть. Они создают повышенную травмоопасность на улицах", – прокомментировал amic.ru спортсмен Владислав Багинский.
Автомобилисты тоже не в восторге от любителей самокатов – те часто мешают движению транспорта и создают опасные ситуации на дорогах.
"Они очень непредсказуемо едут – могут резко повернуть и буквально подкатиться под машину. Иногда ездят парами-тройками по проезжей части, и приходится их объезжать, что не совсем удобно и на отдельных участках дороги создаёт аварийную ситуацию. Это напрягает, потому что если человек на самокате вдруг упадёт на дороге, а ты не среагируешь быстро и он получит травмы – виноват будет автомобилист", – возмущаются водители в соцсетях.
Отметим, административная ответственность за нарушение ПДД начинается с 16 лет, то есть номинально подростка 14 лет привлечь к ответу в случае аварии будет непросто. Но "грешат" на дорогах не только дети. Многие взрослые уверены, что за рисковые куражи на самокате и даже ДТП с увечьями им ничего не грозит: в нынешних ПДД такие новые для дорог устройства, как гироскутеры, моноколёса и электросамокаты не прописаны, а значит, и правил как таковых для них тоже нет. А раз нет правил, нет и ответственности. Но в ГИБДД уверяют, что это не совсем так.
Правила есть, но как бы нет
В мае в Казани произошёл любопытный (с точки зрения сотрудников дорожной полиции) прецедент. Мужчину, который пьяным катался по проезжей части на электросамокате, лишили водительских прав. Полицейские измерили мощность самоката и отнесли его к категории "мопеды". А за управление мотоциклами в пьяном виде положено административное наказание в виде лишения прав. И да, если вы нарушаете ПДД на мелком электротранспорте, у вас отнимут права независимо от их категории (даже автомобильные).
И это законно, пояснил Геннадий Кузнецов. В Алтайском крае таких случаев пока не было, но полицейские не исключают, что будут действовать по такому же принципу.
В полиции подчеркивают: несмотря на то, что электротранспорт сейчас не имеет отдельной категории и не ограничен ПДД, его можно отнести к уже существующим категориям транспортных средств и оценивать нарушения с точки зрения актуальных правил.
Так, электросамокат относится и к категории "велосипед", и к категории "мопед" по уровню мощности транспорта:
– если мощность двигателя от 0,25 до 4 киловатт и максимальная скорость достигает 50 км/ч, то электросамокат превращается в мопед;
– если мощность меньше 0,25 киловатта, а скорость – 25 км/ч, то его можно назвать велосипедом и требовать соблюдения соответствующих норм движения.
Таким образом, рассуждают сотрудники ГИБДД, самокатчики обязаны соблюдать те же правила, что и велосипедисты и мотоциклисты. Если у самоката низкая мощность, то на нём можно ехать по тротуару с пешеходной скоростью (то есть до 10 км/ч) или по краю дороги (но это разрешается только "водителям" самокатов в возрасте старше 14 лет). Переезжать через дорогу нельзя – только переходить пешком.
Если самокат можно приравнять к мотоциклу – придётся надеть шлем, получить соответствующие права на вождение и выучить общепринятые ПДД.
И если "самокатчик" сбил человека и нанёс ему увечья или создал аварийную ситуацию на дороге, его так же, как и любого другого водителя, можно привлечь к ответственности. Определять наказание будет суд. Если виновник — ребенок, под суд пойдут родители.
Впрочем, участники дорожного движения все же надеются, что в России введут жесткие правила отдельно для любителей малого электротранспорта.
"Правила сами по себе у нас в стране работать не будут, любители гонять продолжат это делать и поймать их будет очень сложно – у самокатов нет номеров, и они не проходят обязательную регистрацию при покупке. А вот если регламентируют всё детально и придумают нормальное наказание за нарушения, достаточно большие штрафы, тогда правила более-менее начнут действовать", – отметил велоспортсмен Владислав Багинский.
Минтранс России уже готовит изменения в действующие дорожные правила. Депутаты предложили отнести электросамокаты, моноколёса и гироскутеры к транспортным средствам. Это позволит прописать ограничения для любителей электротранспорта. Пока что ограничения по скорости введены в Санкт-Петербурге и Москве. В Алтайском крае соблюдение дорожных норм в этом году всё ещё остается на совести электросамокатчиков.
Добавим, в Алтайском крае не получится арендовать самокат, скорость которого могла бы превысить 25 км/ч (это мера для безопасности всех участников движения), утверждают в ГИБДД.
"Мы проводили встречу с частниками, предоставляющими электросамокаты в аренду, проверяли их документацию и технику. Они заверили, что перепрошили свои транспортные средства и они не могут разогнаться больше 25 км/ч", – отметил Геннадий Кузнецов.
Кроме того, владельцы шеринга самокатов утверждают, что не дают транспорт в аренду детям младше 14 лет.
А что в других странах?
В странах Европы движение на электросамокатах урегулировали сразу, как только они стали популярны.
В Австрии операторы проката обязаны регистрировать электротранспорт. По закону страны он относится к категории велосипедов. Самокаты должны быть оснащены тормозами, иметь передние и задние фары и светоотражатели, а максимальная скорость должна составлять не больше 25 км/ч.
В Швеции сейчас вообще рассматривают вопрос о полном запрете электрических самокатов: произошел смертельный инцидент. Но пока в стране просто установлено скоростное ограничение до 20 км/ч. И если пользователю нет 15 лет, он обязан носить защиту от травм – шлем, налокотники и наколенники.
В Испании запретили использование электрических самокатов в пешеходных зонах. А сейчас разрабатывают закон, который запретит ездить по тротуарам, обяжет делать страховку на самокат и потребует от водителей ношение светоотражающего жилета.
В Англии запрещено кататься на электросамокатах по дорогам общего пользования, а также по тротуарам и велодорожкам. Можно только на частной территории и с разрешения её владельца.
Во Франции с сентября заработают новые правила: на электросамокате запретят кататься по тротуарам, но разрешат пользоваться дорожной и велосипедной инфраструктурой. Штраф за нарушение правил – 135 евро (около 12 тысяч рублей).
В Польше на днях вступили в силу новые ПДД, согласно которым "самокатчикам" запрещено движение по проезжей части, на тротуары можно выезжать, только если нет велодорожки. Так же нельзя будет ездить на электротранспорте пьяным, нельзя возить несколько человек, предметы и животных, а также под запретом парковки поперек тротуара. Из предписаний – езда примерно со скоростью пешехода.
Комментарии
Другое дело - автомобили. То, что их водители правил не знают и нарушают - это не страшно. Превышение на 20 - вообще по факту узаконено. Это другое!
Сейчас как-то разом во многих городах поднялась волна возмущения электросамокатами. Самый нехороший результат будет — если электросамокаты в итоге из повседневного средства передвижения на небольшие расстояния по непересечённой местности превратятся в "игрушку" со множеством ограничений. Например "но только по этим улицам", "по выходным дням с 8.00 до 10.00 от этого столба до этого столба" или "но только со скоростью чуть выше скорости пешехода".
И людям, которые рассчитывали добираться на самокате от дома до работы или до ближайшей станции метро-остановки трамвая, просто не будет смысла покупать электросамокаты с таким набором запретов и ограничений в придачу...
26.05.2021 07:45
гость
Да! Именно, это другое!!!
Автомобильному движению больше 100 лет. Есть четкие правила, написанные кровью! есть законы, есть органы которые эти законы охраняют, есть в конце концов дороги для них!
А вот эти самокаты-очередная однодневная игрушка...было, проходили.. сначала скутеры, потом гироскутеры, потом спиннеры и прочая хр..нь!
Никто под них не успевает подстраиваться, ни водители, ни пешиходы ни инфраструктура! и тем более никаких правил и ограничений!
Очередное рубление бабла-тех кто их продает и сдает в аренду!
На дорогах появилась новая разновидность "хрустиков"
И людям, которые рассчитывали добираться на самокате от дома до работы или до ближайшей станции метро-остановки трамвая, просто не будет смысла покупать электросамокаты с таким набором запретов и ограничений в придачу...
если бы вы катались по тротуарам со скоростью пешехода +5 км/ч и чтобы вас было слышно метров за 20, то к вам не было бы никаких претензий. но вы же носитесь как бешеная лошадь по чистому полю. лично у меня нет никакого желания получить удар в спину (когда я иду по тротуару) от идиота на самокате/велосипеде и прочем непонятном транспорте.
26.05.2021 07:55
Виктор
Так не сами ли эти самокатчики и водители велосипедов добиваются этих ограничений своим поведением? Меня на тротуаре зацепил рулем велосипедист и еще начал с матами говорить, что я мешаюсь ему...
Электросамокаты развивают скорость до 30 км в час. При этом они плохо маневренны. Уже есть случаи, когда опытные ездуны убились на смерть, и покалечили детей.
Необходимо обязать выдачу шлемов, наколенников к ним, и все таки отдельные дорожки от пешеходов. Не должны страдать дети, да и взрослые из-за таких случаев.
Электросамокаты развивают скорость до 30 км в час
это наверное совсем убитые
Самокат вообще не выглядит безопасным способом передвижения. И что за каша в голове должна быть у человека разгоняющегося на такой конструкции до 30 км/ч и более?
26.05.2021 09:23
- гость -
Тут с год-полтора назад один товарищч собирался покупать велосипед, чтобы ездить на нем пьяным - за руль автомобиля же в таком случае нельзя))) И долго доказывал, что все ок и ачотакова. Видимо, ваш "велосипедист" из таких.
А какая реклама была! В центре берешь самокат..у Европы сдаешь ..Бери не хочу..
Как-то впереди меня по проезжей части ехал парень на самокате. Мне на машине ехать за ним было неприятно. Во-первых, вообще не понятно, куда и как он планирует двигаться, во-вторых, просто страшно, что перед машиной он не справится с неровностями на асфальте, или на бардюр наедет и упадет. Т.е. тоже самое, что ехал бы человек на роликах впереди машины.
По моему мнению, им не место на проезжей части, только на велодорожках или на тротуарах, с разрешенной скоростью, равной скорости пешехода.
Запрещать и изолировать как опасный аттракцион