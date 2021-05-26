Травмоопасный транспорт. Существуют ли правила дорожного движения для электросамокатов?

Любители самокатов пренебрегают правилами дорожного движения и часто создают на дорогах аварийные ситуации. С такими жалобами барнаульцев обращаются в ГИБДД и просят принять меры. "Самокатчики" уверены, что к ответу их никто привлечь не может: ведь фактически мелкий электротранспорт в правилах дорожного движения РФ не прописан. Однако в ГИБДД уверяют, что это не совсем так и привлечь к ответственности провинившегося любителя самокатов все же можно. Какие правила обязаны соблюдать "самокатчики" и за что им может грозить наказание, разбирался amic.ru.

Создатели аварийных ситуаций

С потеплением в Алтайском крае увеличилось количество "электросамокатчиков", которые создают на дорогах аварийные ситуации, сказали в региональном ГИБДД. В основном по пешеходным тротуарам гоняют подростки, которым с 14 лет разрешено брать электросамокаты в аренду. Они разгоняются до большой скорости и иногда не успевают затормозить и врезаются в прохожих, травмируя людей и себя.

"Я мастер спорта по велоспорту, и то опасаюсь людей на электросамокатах, потому что знаю нюансы этой конструкции. Это не велосипед, на котором легко сделать манёвр на тротуаре. Они неповоротливы и трудны в управлении, манёвр на них не сделаешь, любая кочка – риск упасть. Они создают повышенную травмоопасность на улицах", – прокомментировал amic.ru спортсмен Владислав Багинский.

Автомобилисты тоже не в восторге от любителей самокатов – те часто мешают движению транспорта и создают опасные ситуации на дорогах.

"Они очень непредсказуемо едут – могут резко повернуть и буквально подкатиться под машину. Иногда ездят парами-тройками по проезжей части, и приходится их объезжать, что не совсем удобно и на отдельных участках дороги создаёт аварийную ситуацию. Это напрягает, потому что если человек на самокате вдруг упадёт на дороге, а ты не среагируешь быстро и он получит травмы – виноват будет автомобилист", – возмущаются водители в соцсетях.

Отметим, административная ответственность за нарушение ПДД начинается с 16 лет, то есть номинально подростка 14 лет привлечь к ответу в случае аварии будет непросто. Но "грешат" на дорогах не только дети. Многие взрослые уверены, что за рисковые куражи на самокате и даже ДТП с увечьями им ничего не грозит: в нынешних ПДД такие новые для дорог устройства, как гироскутеры, моноколёса и электросамокаты не прописаны, а значит, и правил как таковых для них тоже нет. А раз нет правил, нет и ответственности. Но в ГИБДД уверяют, что это не совсем так.

Правила есть, но как бы нет

В мае в Казани произошёл любопытный (с точки зрения сотрудников дорожной полиции) прецедент. Мужчину, который пьяным катался по проезжей части на электросамокате, лишили водительских прав. Полицейские измерили мощность самоката и отнесли его к категории "мопеды". А за управление мотоциклами в пьяном виде положено административное наказание в виде лишения прав. И да, если вы нарушаете ПДД на мелком электротранспорте, у вас отнимут права независимо от их категории (даже автомобильные).

И это законно, пояснил Геннадий Кузнецов. В Алтайском крае таких случаев пока не было, но полицейские не исключают, что будут действовать по такому же принципу.

В полиции подчеркивают: несмотря на то, что электротранспорт сейчас не имеет отдельной категории и не ограничен ПДД, его можно отнести к уже существующим категориям транспортных средств и оценивать нарушения с точки зрения актуальных правил.

Так, электросамокат относится и к категории "велосипед", и к категории "мопед" по уровню мощности транспорта:

– если мощность двигателя от 0,25 до 4 киловатт и максимальная скорость достигает 50 км/ч, то электросамокат превращается в мопед;

– если мощность меньше 0,25 киловатта, а скорость – 25 км/ч, то его можно назвать велосипедом и требовать соблюдения соответствующих норм движения.

Таким образом, рассуждают сотрудники ГИБДД, самокатчики обязаны соблюдать те же правила, что и велосипедисты и мотоциклисты. Если у самоката низкая мощность, то на нём можно ехать по тротуару с пешеходной скоростью (то есть до 10 км/ч) или по краю дороги (но это разрешается только "водителям" самокатов в возрасте старше 14 лет). Переезжать через дорогу нельзя – только переходить пешком.

Если самокат можно приравнять к мотоциклу – придётся надеть шлем, получить соответствующие права на вождение и выучить общепринятые ПДД.

И если "самокатчик" сбил человека и нанёс ему увечья или создал аварийную ситуацию на дороге, его так же, как и любого другого водителя, можно привлечь к ответственности. Определять наказание будет суд. Если виновник — ребенок, под суд пойдут родители.

Впрочем, участники дорожного движения все же надеются, что в России введут жесткие правила отдельно для любителей малого электротранспорта.

"Правила сами по себе у нас в стране работать не будут, любители гонять продолжат это делать и поймать их будет очень сложно – у самокатов нет номеров, и они не проходят обязательную регистрацию при покупке. А вот если регламентируют всё детально и придумают нормальное наказание за нарушения, достаточно большие штрафы, тогда правила более-менее начнут действовать", – отметил велоспортсмен Владислав Багинский.

Минтранс России уже готовит изменения в действующие дорожные правила. Депутаты предложили отнести электросамокаты, моноколёса и гироскутеры к транспортным средствам. Это позволит прописать ограничения для любителей электротранспорта. Пока что ограничения по скорости введены в Санкт-Петербурге и Москве. В Алтайском крае соблюдение дорожных норм в этом году всё ещё остается на совести электросамокатчиков.

Добавим, в Алтайском крае не получится арендовать самокат, скорость которого могла бы превысить 25 км/ч (это мера для безопасности всех участников движения), утверждают в ГИБДД.

"Мы проводили встречу с частниками, предоставляющими электросамокаты в аренду, проверяли их документацию и технику. Они заверили, что перепрошили свои транспортные средства и они не могут разогнаться больше 25 км/ч", – отметил Геннадий Кузнецов.

Кроме того, владельцы шеринга самокатов утверждают, что не дают транспорт в аренду детям младше 14 лет.

А что в других странах?

В странах Европы движение на электросамокатах урегулировали сразу, как только они стали популярны.

В Австрии операторы проката обязаны регистрировать электротранспорт. По закону страны он относится к категории велосипедов. Самокаты должны быть оснащены тормозами, иметь передние и задние фары и светоотражатели, а максимальная скорость должна составлять не больше 25 км/ч.

В Швеции сейчас вообще рассматривают вопрос о полном запрете электрических самокатов: произошел смертельный инцидент. Но пока в стране просто установлено скоростное ограничение до 20 км/ч. И если пользователю нет 15 лет, он обязан носить защиту от травм – шлем, налокотники и наколенники.

В Испании запретили использование электрических самокатов в пешеходных зонах. А сейчас разрабатывают закон, который запретит ездить по тротуарам, обяжет делать страховку на самокат и потребует от водителей ношение светоотражающего жилета.

В Англии запрещено кататься на электросамокатах по дорогам общего пользования, а также по тротуарам и велодорожкам. Можно только на частной территории и с разрешения её владельца.

Во Франции с сентября заработают новые правила: на электросамокате запретят кататься по тротуарам, но разрешат пользоваться дорожной и велосипедной инфраструктурой. Штраф за нарушение правил – 135 евро (около 12 тысяч рублей).

В Польше на днях вступили в силу новые ПДД, согласно которым "самокатчикам" запрещено движение по проезжей части, на тротуары можно выезжать, только если нет велодорожки. Так же нельзя будет ездить на электротранспорте пьяным, нельзя возить несколько человек, предметы и животных, а также под запретом парковки поперек тротуара. Из предписаний – езда примерно со скоростью пешехода.